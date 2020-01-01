Луцький лікар пояснив, як надати першу долікарську допомогу людині, яку вразило струмом





Про це у коментарі Роман Трач.



«Зазвичай діти отримують ураження струмом низької частоти. Буває, що й електрики нехтують правилами безпеки. Ті, хто залазить на високовольтні лінії, наприклад, на вагони потягів і трансформаторні будки, отримують ураження струмом високої частоти», – розповідає хірург.



Він зазначає, що одним з підвидів ураження струмом є також блискавка – розряд надпотужної сили, який має руйнуючу дію на організм.



Якщо дія електричного струму довготривала, то це призводить до втрати свідомості і, як зазначає Роман Трач, людина не пам’ятає, що та за яких обставин сталося. Запевняє, що біль пам’ятають ті, які не втратили свідомість, у яких, наприклад, загорівся одяг, але це вже біль від термічного опіку. Від ураження струмом скорочуються м’язи, відбувається величезне збудження нейронів.



«Аби надати першу медичну допомогу постраждалому, потрібно упевнитися в тому, чи немає подальшої подачі струму. В ідеалі потрібні гумові рукавиці, але можна взяти суху дерев’яну палицю і нею відкинути від людини провід. Тоді маленькими кроками підходити до постраждалого, пам’ятаючи про так звану «крокову напругу». По можливості надати першу долікарську допомогу. Тобто це – непрямий масаж серця, звільнення дихальних шляхів від сторонніх тіл. І, звичайно, потрібно викликати «швидку» – пояснив лікар.



Нагадаємо, що в неділю, 17 травня, у Луцьку



А наступного дня, 18 травня, приблизно о 15:00 двоє хлопців у Ковелі видерлися на вагон та

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найчастіша причина ураження людини електричним струмом – торкання до неізольованих розеток та вимикачів. І найчастіше з такими ураженнями до лікарень потрапляють діти.Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповів завідувач опіковим відділенням реконструктивно-відновлювальної та хірургії китиць Луцької міської клінічної лікарні«Зазвичай діти отримують ураження струмом низької частоти. Буває, що й електрики нехтують правилами безпеки. Ті, хто залазить на високовольтні лінії, наприклад, на вагони потягів і трансформаторні будки, отримують ураження струмом високої частоти», – розповідає хірург.Він зазначає, що одним з підвидів ураження струмом є також блискавка – розряд надпотужної сили, який має руйнуючу дію на організм.Якщо дія електричного струму довготривала, то це призводить до втрати свідомості і, як зазначає Роман Трач, людина не пам’ятає, що та за яких обставин сталося. Запевняє, що біль пам’ятають ті, які не втратили свідомість, у яких, наприклад, загорівся одяг, але це вже біль від термічного опіку. Від ураження струмом скорочуються м’язи, відбувається величезне збудження нейронів.«Аби надати першу медичну допомогу постраждалому, потрібно упевнитися в тому, чи немає подальшої подачі струму. В ідеалі потрібні гумові рукавиці, але можна взяти суху дерев’яну палицю і нею відкинути від людини провід. Тоді маленькими кроками підходити до постраждалого, пам’ятаючи про так звану «крокову напругу». По можливості надати першу долікарську допомогу. Тобто це – непрямий масаж серця, звільнення дихальних шляхів від сторонніх тіл. І, звичайно, потрібно викликати «швидку» – пояснив лікар.Нагадаємо, що в неділю, 17 травня, у Луцьку обгорів підліток . Хлопця вдарило струмом на залізничному вагоні, нині він у лікарні.А наступного дня, 18 травня, приблизно о 15:00 двоє хлопців у Ковелі видерлися на вагон та отримали ураження струмом

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію