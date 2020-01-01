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Не вистачає 4 тисячі євро: маленькому волинянину потрібні кошти на імплантування вуха

Не вистачає 4 тисячі євро: маленькому волинянину потрібні кошти на імплантування вуха
Дворічний Матвійко Барчук з Нововолинська не чує на два вушка і потребує операції.

Батьки хлопчика просять про фінансову допомогу. Їм вдалося зібрати 16 тисяч євро, залишилося – 4 тисячі євро, які потрібно знайти за два місяці, - пише БУГ.

Нагадаємо, лікарі діагностували у хлопчика двобічну сенсоневральну глухоту 5 ступеня. За державний рахунок Матвійкові зробили операцію на одному вушкові.

Для того, щоб дитина повноцінно розвивалась, на іншому вушкові потрібно також провести операцію та встановити кохлеарний імплант.

Вартість кохлеарного імпланта становить 25 000 євро. Завдяки фонду БФ «Медична допомога Україні» вдалося отримати знижку, тому коштувати імплант буде 20 000 євро. Родині хлопчика, з допомогою небайдужих людей, вдалося зібрати 16 000 євро. Залишилося ще 4 000 євро. Але кошти потрібно знайти за два місяці. Тому батьки надяться на Вашу допомогу.

“Ми знайшли фонд, який продасть нам імплант з хорошою знижкою. На його виготовлення піде близько місяця, а далі потрібно буде робити операцію. Для нас це чудова новина. Залишилося зібрати всього 4 тисячі євро. Надіємося на підтримку небайдужих людей. “, – говорить мама хлопчика Анна Барчук.

Допомогти маленькому Матвійкові почути світ може кожен, переказавши кошти на картку ПриватБанку:

5168 7573 8863 6385 Барчук Олександр Васильович (тато)

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Теги: Волинь, допомога
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