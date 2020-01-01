У Підгайцівській ОТГ на коронавірус захворіла сусідка померлого від інфекції





Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що станом на 25 травня в ОТГ зафіксували 22 випадки коронавірусу. Захворіла – контактна



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«Зараз у нас в селі Лише 11 хворих, у Воротневі – 9, у Підгайцях – 2. Усього госпіталізували 5 людей, 17 перебувають на амбулаторному лікуванні. Зареєстрували 4 сімейні вогнища, тобто всередині родини, із них 2 вогнища з 6 хворими у селі Лище, із трьома хворими – із села Воротнів», - повідомила посадовиця. Усього обстежили 82 контактні особи захворілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській громаді за останню добу виявили новий випадок коронавірусу.Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзазначила, що станом на 25 травня в ОТГ зафіксували 22 випадки коронавірусу. Захворіла – контактна особа померлого з села Воротнів «Зараз у нас в селі Лише 11 хворих, у Воротневі – 9, у Підгайцях – 2. Усього госпіталізували 5 людей, 17 перебувають на амбулаторному лікуванні. Зареєстрували 4 сімейні вогнища, тобто всередині родини, із них 2 вогнища з 6 хворими у селі Лище, із трьома хворими – із села Воротнів», - повідомила посадовиця. Усього обстежили 82 контактні особи захворілих.

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