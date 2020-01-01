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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Підгайцівській ОТГ на коронавірус захворіла сусідка померлого від інфекції

У Підгайцівській ОТГ на коронавірус захворіла сусідка померлого від інфекції
У Підгайцівській громаді за останню добу виявили новий випадок коронавірусу.

Про це йшлося у понеділок, 25 травня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зазначила, що станом на 25 травня в ОТГ зафіксували 22 випадки коронавірусу. Захворіла – контактна особа померлого з села Воротнів.

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«Зараз у нас в селі Лише 11 хворих, у Воротневі – 9, у Підгайцях – 2. Усього госпіталізували 5 людей, 17 перебувають на амбулаторному лікуванні. Зареєстрували 4 сімейні вогнища, тобто всередині родини, із них 2 вогнища з 6 хворими у селі Лище, із трьома хворими – із села Воротнів», - повідомила посадовиця. Усього обстежили 82 контактні особи захворілих.

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Теги: коронавірус, хвороба, Підгайцівська ОТГ
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