ВООЗ рекомендує носити тканинні маски в громадських місцях
Сьогодні, 16:20
Всесвітня організація охорони здоров’я оновила свої рекомендації щодо протидії поширення коронавірусної інфекції.
Наразі ВООЗ радить носити маски з тканини в громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19, повідомляє МОЗ у своєму телеграм-каналі.
У Всесвітній організації охорони здоров’я підкреслили, що такі заходи безпеки допоможуть зменшити поширення вірусу. Нові рекомендації базуються в основному на дослідженнях, проведених за останні кілька тижнів.
ВООЗ наголошує, що маски для обличчя є лише одним з інструментів, які можуть знизити ризик зараження. Водночас спеціалісти застерігають, що носіння маски не має викликати оманливого відчуття захищеності.
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Наразі ВООЗ радить носити маски з тканини в громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19, повідомляє МОЗ у своєму телеграм-каналі.
У Всесвітній організації охорони здоров’я підкреслили, що такі заходи безпеки допоможуть зменшити поширення вірусу. Нові рекомендації базуються в основному на дослідженнях, проведених за останні кілька тижнів.
ВООЗ наголошує, що маски для обличчя є лише одним з інструментів, які можуть знизити ризик зараження. Водночас спеціалісти застерігають, що носіння маски не має викликати оманливого відчуття захищеності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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