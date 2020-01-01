ВООЗ рекомендує носити тканинні маски в громадських місцях





Наразі ВООЗ радить носити маски з тканини в громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19, повідомляє МОЗ у своєму



У Всесвітній організації охорони здоров’я підкреслили, що такі заходи безпеки допоможуть зменшити поширення вірусу. Нові рекомендації базуються в основному на дослідженнях, проведених за останні кілька тижнів.



ВООЗ наголошує, що маски для обличчя є лише одним з інструментів, які можуть знизити ризик зараження. Водночас спеціалісти застерігають, що носіння маски не має викликати оманливого відчуття захищеності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всесвітня організація охорони здоров’я оновила свої рекомендації щодо протидії поширення коронавірусної інфекції.Наразі ВООЗ радить носити маски з тканини в громадських місцях, де є ризик передачі COVID-19, повідомляє МОЗ у своєму телеграм-каналі У Всесвітній організації охорони здоров’я підкреслили, що такі заходи безпеки допоможуть зменшити поширення вірусу. Нові рекомендації базуються в основному на дослідженнях, проведених за останні кілька тижнів.ВООЗ наголошує, що маски для обличчя є лише одним з інструментів, які можуть знизити ризик зараження. Водночас спеціалісти застерігають, що носіння маски не має викликати оманливого відчуття захищеності.

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