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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу в Україні підтвердили ще 648 випадків COVID-19, на Волині - 44

За минулу добу в Україні підтвердили ще 648 випадків COVID-19, на Волині - 44
За минулу добу в Україні - 648 нових випадків COVID-19, на Волині - 44.

Протягом 13 червня в Україні підтверджено ще 648 випадків COVID-19, хвороба забрала життя 9 людей. Всього 31 154 українців підхопили небезпечний вірус, інформує Волинь-нова, посилаючись на РНБО.

На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також у м. Києві (66 випадків). На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.

В Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.

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Теги: Волинь, коронавірус
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