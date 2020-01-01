За минулу добу в Україні підтвердили ще 648 випадків COVID-19, на Волині - 44
Сьогодні, 10:15
За минулу добу в Україні - 648 нових випадків COVID-19, на Волині - 44.
Протягом 13 червня в Україні підтверджено ще 648 випадків COVID-19, хвороба забрала життя 9 людей. Всього 31 154 українців підхопили небезпечний вірус, інформує Волинь-нова, посилаючись на РНБО.
На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.
Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також у м. Києві (66 випадків). На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.
В Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.
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Протягом 13 червня в Україні підтверджено ще 648 випадків COVID-19, хвороба забрала життя 9 людей. Всього 31 154 українців підхопили небезпечний вірус, інформує Волинь-нова, посилаючись на РНБО.
На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.
Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також у м. Києві (66 випадків). На Волині 44 нових випадки, 1 людина померла, 5 одужали, у 39 - підозри.
В Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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