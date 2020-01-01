Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня
Сьогодні, 09:58
За останню добу на Волині зареєстрували 65 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 22, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 12, Любешівський район – 6, Камінь-Каширський район – 6, Володимир-Волинський район –4, Ковельський район – 2, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район –1, Горохівський район – 1, Маневицький район –1, Ратнівський район –1, Старовижівський район –1, Шацький район – 1. За добу одужало 10 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район).
Загалом станом на 27 червня в області зареєстровано 2161 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 694 особи. 60 випадків хвороби завершилось летально. Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 311 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Володимир-Волинський район – 198 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 117 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 31 випадок;
• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 109 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 68 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 60 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 34 випадки;
• Любешівський район – 39 випадків;
• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 13 164 особи, в тому числі за останню добу – 212 осіб.
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Загалом станом на 27 червня в області зареєстровано 2161 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 694 особи. 60 випадків хвороби завершилось летально. Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;
• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 311 випадків, в тому числі 9 летальних;
• Ківерцівський район – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Володимир-Волинський район – 198 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 117 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Іваничівський район – 31 випадок;
• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Ратнівський район – 109 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;
• Старовижівський район – 68 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Горохівський район – 60 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Любомльський район – 34 випадки;
• Любешівський район – 39 випадків;
• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 13 випадків.
За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 13 164 особи, в тому числі за останню добу – 212 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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