Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки станом на ранок 27 червня





Загалом станом на 27 червня в області зареєстровано 2161 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 694 особи. 60 випадків хвороби завершилось летально. Про це



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;

• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 311 випадків, в тому числі 9 летальних;

• Ківерцівський район – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• Володимир-Волинський район – 198 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 117 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 31 випадок;

• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Ратнівський район – 109 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 68 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Горохівський район – 60 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 34 випадки;

• Любешівський район – 39 випадків;

• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 13 випадків.



За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 13 164 особи, в тому числі за останню добу – 212 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 65 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Луцьк – 22, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 12, Любешівський район – 6, Камінь-Каширський район – 6, Володимир-Волинський район –4, Ковельський район – 2, м.Нововолинськ – 2, Іваничівський район –1, Горохівський район – 1, Маневицький район –1, Ратнівський район –1, Старовижівський район –1, Шацький район – 1. За добу одужало 10 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Ківерцівський район).Загалом станом на 27 червня в області зареєстровано 2161 випадок COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 694 особи. 60 випадків хвороби завершилось летально. Про це повідомили на сайті Волинської ОДА.• м. Луцьк – 449 випадків, в т.ч. 11 летальних;• Луцький район – 164 випадки, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 311 випадків, в тому числі 9 летальних;• Ківерцівський район – 270 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Володимир-Волинський район – 198 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 117 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Іваничівський район – 31 випадок;• Камінь-Каширський район – 146 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Ратнівський район – 109 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Маневицький район – 79 випадків, в тому числі 4 летальних;• Старовижівський район – 68 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Горохівський район – 60 випадків, в тому числі 1 летальний;• Любомльський район – 34 випадки;• Любешівський район – 39 випадків;• Турійський район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;• Шацький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;• Рожищенський район – 19 випадків, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 13 випадків.За попередню добу надійшло 65 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 13 164 особи, в тому числі за останню добу – 212 осіб.

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