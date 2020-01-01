У родині актора-любителя з Луцька на рак хворіють і він, і його матір: небайдужих благають про допомогу
Сьогодні, 18:52
Нелегке випробування випало на долю родини Кацевичів із Луцька. Ось уже шостий рік поспіль із злоякісною пухлиною головного мозку безуспішно бореться 56-річна Марія Кацевич (Прибиш). Заразом у 2012 році її 28-річний син Тарас виявив у себе на гомілці лівої ноги незрозуміле новоутворення. Медики діагностували агресивний фіброматоз та двічі прооперували хлопця, утім минулого року стався рецидив. Сім’я у розпачі, адже на підтримуючу терапію для матері і на лікування для сина потрібні величезні кошти, яких внаслідок довготривалої боротьби за життя пані Марії у родини, на жаль, не лишилося.
Про це кореспонденту Інформаційного агентства Волинські Новини розповів Тарас Кацевич.
Зі слів лучанина, він разом із батьком у справжньому розпачі, адже стан мами Марії лише погіршується. А тим часом дороговартісного лікування потребує й він сам.
«Я вже якось і змирився з думкою, що на моє лікування коштів немає. Все вірив, що вдасться поставити на ноги маму. На себе від безвиході, як то кажуть, уже й «забив». За станом на сьогодні, моя мама у лежачому стані. Не ходить, не сидить, не говорить. Лише очима водить. Мені дуже боляче бачити маму такою. Лікарі сказали, що нічим допомогти не можуть. Серце розривається від того, що не знаю як допомогти найріднішій людині. Весь час кажу мамі, як я її люблю, цілую руки. І бачу по її очах, що вона все розуміє», - зі смутком розповідає Тарас.
У 2014-му році 56-річній Марії Кацевич поставили діагноз «Анапластична астроцитома головного мозку». Це злоякісна пухлина третього ступеня злоякісності без чітко сформованих меж, яка швидко проростає в мозкову тканину і збільшується. Лікарі тричі оперували жінку – у 2014-му, 2015-му та 2019-му році. Однак злоякісне новоутворення з’являлося знову. Лучанка отримала 40 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії. Окрім цього їй постійно потрібна підтримуюча терапія та обезболення.
Водночас, у 2012 році медики діагностували у 28-річного Тараса Кацевича агресивний фіброматоз лівої гомілки. Хлопця двічі прооперували, однак у 2019 році стався рецидив - пухлини виявили у підколінній ямці лівої ноги.
Через брак коштів та важкий стан мами активний життєлюб Тарас не отримує належного лікування, хоча подальший розвиток хвороби може загрожувати йому інвалідністю.
Тарас Кацевич – великий оптиміст. Молодий чоловік займається акторським мистецтвом у театрі-студії «Коло Лесі», пише вірші, співає, танцює, займається спортом. Також лучанин пише рецензії на фільми та вистави, цікавиться творчістю акторів кіно, любить читати книги у великих кількостях, зокрема у жанрі фентезі.
Утім, біда не питає, до кого стукати у двері. І хоч Тарас усіма силами намагається заробити гроші та витягнути родину з біди, коштів на подальше лікування і матері, і сина нині катастрофічно не вистачає.
«В нашій ситуації вже немає місця для страху й гордості. Тому я звертаюся до всіх, хто може допомогти нашій сім’ї. У подальшому я розглядаю варіант консультації за кордоном. Також з вдячністю прийму інформаційну допомогу – можливо хтось підкаже, куди ще звернутися за консультацією щодо мами, де їй зможуть хоч чимось допомогти, бо спостерігати як на очах згасає найрідніша людина – нестерпно», - просить Тарас усіх небайдужих.
Якщо хтось із читачів володіє інформацією, куди сім'ї Кацевичів можна звернутися за медичною консультацією стосовно стану пані Марії, номер телефону її сина Тараса у редакції.
Номер картки Приват Банку для перерахування коштів 5168 7573 8915 9841 - Кацевич Тарас Сергійович (син).
Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу Кацевичу Тарасу Сергійовичу.
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Про це кореспонденту Інформаційного агентства Волинські Новини розповів Тарас Кацевич.
Зі слів лучанина, він разом із батьком у справжньому розпачі, адже стан мами Марії лише погіршується. А тим часом дороговартісного лікування потребує й він сам.
«Я вже якось і змирився з думкою, що на моє лікування коштів немає. Все вірив, що вдасться поставити на ноги маму. На себе від безвиході, як то кажуть, уже й «забив». За станом на сьогодні, моя мама у лежачому стані. Не ходить, не сидить, не говорить. Лише очима водить. Мені дуже боляче бачити маму такою. Лікарі сказали, що нічим допомогти не можуть. Серце розривається від того, що не знаю як допомогти найріднішій людині. Весь час кажу мамі, як я її люблю, цілую руки. І бачу по її очах, що вона все розуміє», - зі смутком розповідає Тарас.
У 2014-му році 56-річній Марії Кацевич поставили діагноз «Анапластична астроцитома головного мозку». Це злоякісна пухлина третього ступеня злоякісності без чітко сформованих меж, яка швидко проростає в мозкову тканину і збільшується. Лікарі тричі оперували жінку – у 2014-му, 2015-му та 2019-му році. Однак злоякісне новоутворення з’являлося знову. Лучанка отримала 40 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії. Окрім цього їй постійно потрібна підтримуюча терапія та обезболення.
Водночас, у 2012 році медики діагностували у 28-річного Тараса Кацевича агресивний фіброматоз лівої гомілки. Хлопця двічі прооперували, однак у 2019 році стався рецидив - пухлини виявили у підколінній ямці лівої ноги.
Через брак коштів та важкий стан мами активний життєлюб Тарас не отримує належного лікування, хоча подальший розвиток хвороби може загрожувати йому інвалідністю.
Тарас Кацевич – великий оптиміст. Молодий чоловік займається акторським мистецтвом у театрі-студії «Коло Лесі», пише вірші, співає, танцює, займається спортом. Також лучанин пише рецензії на фільми та вистави, цікавиться творчістю акторів кіно, любить читати книги у великих кількостях, зокрема у жанрі фентезі.
Утім, біда не питає, до кого стукати у двері. І хоч Тарас усіма силами намагається заробити гроші та витягнути родину з біди, коштів на подальше лікування і матері, і сина нині катастрофічно не вистачає.
«В нашій ситуації вже немає місця для страху й гордості. Тому я звертаюся до всіх, хто може допомогти нашій сім’ї. У подальшому я розглядаю варіант консультації за кордоном. Також з вдячністю прийму інформаційну допомогу – можливо хтось підкаже, куди ще звернутися за консультацією щодо мами, де їй зможуть хоч чимось допомогти, бо спостерігати як на очах згасає найрідніша людина – нестерпно», - просить Тарас усіх небайдужих.
Якщо хтось із читачів володіє інформацією, куди сім'ї Кацевичів можна звернутися за медичною консультацією стосовно стану пані Марії, номер телефону її сина Тараса у редакції.
Номер картки Приват Банку для перерахування коштів 5168 7573 8915 9841 - Кацевич Тарас Сергійович (син).
Будь ласка! Ретельно перевіряйте номер рахунків, а також ПІБ отримувача. На жаль, людська біда – не перепона для шахраїв, які створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, замінюючи реальні реквізитні дані на власні. Тому просимо переказувати кошти виключно отримувачу Кацевичу Тарасу Сергійовичу.
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