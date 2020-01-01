Туристичні родзинки волинського міста покажуть у 3D-форматі





Про це



Під час зустрічі представників туристичної галузі з президентом України Володимиром Зеленським та головою Державного агентства розвитку туризму Мар’яною Олеськів в Кам’янці-Подільському визначили напрямки розвитку туризму та представили концепцію “туристичних магнітів” України.



У Волинській області головні “магніти”, якими планують приваблювати туристів, – це Луцький замок, історико-культурний заповідник “Стародавній Володимир”, село Сваловичі та національний парк “Прип’ять – Стохід”, селище Олика та резиденція Радзивілів, Шацькі озера з їх перлиною – Світязем.



До переліку об’єктів Володимира-Волинського, 3D-версію яких можна буде побачити згодом, потрапили і пам’ятка археології національного значення – городище “Вали”, культурний простір “Князівський шлях до трону” та три пам’ятки архітектури національного значення: Комплекс Успенського собору, Собор Різдва Христового, костел Іоакима та Анни.



“Спочатку у Володимирі планували оцифрувати 2 пам’ятки, але, комунікуючи з GOOGLE STREETVIEW, ми домовилися про безкоштовне оцифрування двох додаткових об’єктів – Собору Різдва Христового разом з підземною церквою усипальницею та костел Іоакима і Анни. Зображення будуть клікабельні і ми зможемо їх оглянути на 360 градусів всередині і ззовні, з висоти пташиного польоту. Відповідно, ця оцифровка стане за основу для створення 3D-брошурки для віртуальних подорожей.



Важливо, що у цьому напрямку є тісна співпраця з Волинською ОДА, зокрема із начальником відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Станіславом Ольшевським. Сподіваємося, що кількість відзнятих панорам Володимира поступово зростатиме, збільшуючи туристичну привабливість міста як для жителів області, так і цілої України”, – розповіла головний спеціаліст відділу культури і туризму виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради Ірина Бірук.



Загалом цифровані об’єкти можна використовувати по-різному. Наприклад, створити 3D-модель та застосувати її для реставраційних і будівельних робіт. На основі готових даних можна розробляти туристичні путівники з елементами доповненої і віртуальної реальності, використовувати їх під час створення онлайн-гідів, 3D-мап та навіть сувенірної продукції.

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