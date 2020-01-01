Волинь та ще 6 областей України не готові до послаблення карантину





Про це зазначили на



«Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», – йдеться у повідомленні.



Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:



завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;



середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;



Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 000 населення сумарно за останні сім днів.



Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.



У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.



Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.











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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь входить до переліку із семи областей України, які не відповідають цільовим показникам, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних обмежень.Про це зазначили на сайті МОЗ.«Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні», – йдеться у повідомленні.завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 000 населення сумарно за останні сім днів.Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та приймає рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіоні із значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його прийняття з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.ПОДІЛИТИСЬ

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