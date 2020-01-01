Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 11:51
34-річній ковельчанці Лідії Савлук, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.
Жінці встановили діагноз: АВМ лівої лобної та правої потиличної частки головного мозку, церебральний арахноїдит. Вроджена вада судин головно мозку. Виражений цефалгічний синдром, - пише видання Ковельpost.
Зазначається, що минулого року жінку прооперували. Їй необхідне тривале і дороговартісне лікування. Позитивні результати уже є: зникла одна пухлина, проте є ще дві. Тож лікування треба продовжувати. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Сума збору – 60 тисяч гривень.
Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9 у Ковелі. Проте через хворобу вона не може далі працювати. Лідія - мама двох неповнолітніх дітей (11 та 4 років). Тож жінка висловлює вдячність усім, хто відгукнувся та допоміг і просить не лишати її й надалі наодинці з хворобою.
Кожна ваша гривня допоможе Лідії вилікуватись і щасливо виховувати своїх діток.
Картковий рахунок Лідії: 5168742728316849 Установа банку:
ПриватБанк
МФО банку:
305299
Отримувач платежу
САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
IBAN:
UA763052990000026209869467138
Рахунок отримувача:
26209869467138
Валюта карти:
UAH
РНОКПП отримувача:
3128015621
Призначення платежу:
Поповнення рахунку САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
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Жінці встановили діагноз: АВМ лівої лобної та правої потиличної частки головного мозку, церебральний арахноїдит. Вроджена вада судин головно мозку. Виражений цефалгічний синдром, - пише видання Ковельpost.
Зазначається, що минулого року жінку прооперували. Їй необхідне тривале і дороговартісне лікування. Позитивні результати уже є: зникла одна пухлина, проте є ще дві. Тож лікування треба продовжувати. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Сума збору – 60 тисяч гривень.
Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9 у Ковелі. Проте через хворобу вона не може далі працювати. Лідія - мама двох неповнолітніх дітей (11 та 4 років). Тож жінка висловлює вдячність усім, хто відгукнувся та допоміг і просить не лишати її й надалі наодинці з хворобою.
Кожна ваша гривня допоможе Лідії вилікуватись і щасливо виховувати своїх діток.
Картковий рахунок Лідії: 5168742728316849 Установа банку:
ПриватБанк
МФО банку:
305299
Отримувач платежу
САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
IBAN:
UA763052990000026209869467138
Рахунок отримувача:
26209869467138
Валюта карти:
UAH
РНОКПП отримувача:
3128015621
Призначення платежу:
Поповнення рахунку САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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