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Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування

Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування
34-річній ковельчанці Лідії Савлук, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.

Жінці встановили діагноз: АВМ лівої лобної та правої потиличної частки головного мозку, церебральний арахноїдит. Вроджена вада судин головно мозку. Виражений цефалгічний синдром, - пише видання Ковельpost.

Зазначається, що минулого року жінку прооперували. Їй необхідне тривале і дороговартісне лікування. Позитивні результати уже є: зникла одна пухлина, проте є ще дві. Тож лікування треба продовжувати. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Сума збору – 60 тисяч гривень.

Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9 у Ковелі. Проте через хворобу вона не може далі працювати. Лідія - мама двох неповнолітніх дітей (11 та 4 років). Тож жінка висловлює вдячність усім, хто відгукнувся та допоміг і просить не лишати її й надалі наодинці з хворобою.

Кожна ваша гривня допоможе Лідії вилікуватись і щасливо виховувати своїх діток.

Картковий рахунок Лідії: 5168742728316849 Установа банку:
ПриватБанк

МФО банку:
305299

Отримувач платежу
САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

IBAN:
UA763052990000026209869467138

Рахунок отримувача:
26209869467138

Валюта карти:
UAH

РНОКПП отримувача:
3128015621

Призначення платежу:
Поповнення рахунку САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування
Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування

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Теги: жінка, Ковель, допомога
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