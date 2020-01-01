Молодій жінці з Волині, яка виховує двох неповнолітніх дітей, потрібні кошти на лікування

Лідії Савлук, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.



Жінці встановили діагноз: АВМ лівої лобної та правої потиличної частки головного мозку, церебральний арахноїдит. Вроджена вада судин головно мозку. Виражений цефалгічний синдром, - пише видання



Зазначається, що минулого року жінку прооперували. Їй необхідне тривале і дороговартісне лікування. Позитивні результати уже є: зникла одна пухлина, проте є ще дві. Тож лікування треба продовжувати. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Сума збору – 60 тисяч гривень.



Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9 у Ковелі. Проте через хворобу вона не може далі працювати. Лідія - мама двох неповнолітніх дітей (11 та 4 років). Тож жінка висловлює вдячність усім, хто відгукнувся та допоміг і просить не лишати її й надалі наодинці з хворобою.



Кожна ваша гривня допоможе Лідії вилікуватись і щасливо виховувати своїх діток.



Картковий рахунок Лідії: 5168742728316849 Установа банку:

ПриватБанк



МФО банку:

305299



Отримувач платежу

САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА



IBAN:

UA763052990000026209869467138



Рахунок отримувача:

26209869467138



Валюта карти:

UAH



РНОКПП отримувача:

3128015621



Призначення платежу:

Поповнення рахунку САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 34-річній ковельчанці, яка виховує двох неповнолітніх дітей, необхідна допомога на лікування.Жінці встановили діагноз: АВМ лівої лобної та правої потиличної частки головного мозку, церебральний арахноїдит. Вроджена вада судин головно мозку. Виражений цефалгічний синдром, - пише видання Ковельpost Зазначається, що минулого року жінку прооперували. Їй необхідне тривале і дороговартісне лікування. Позитивні результати уже є: зникла одна пухлина, проте є ще дві. Тож лікування треба продовжувати. Для цього необхідні кошти, яких родина не має. Сума збору – 60 тисяч гривень.Лідія Савлук працювала помічником вихователя у ДНЗ №9 у Ковелі. Проте через хворобу вона не може далі працювати. Лідія - мама двох неповнолітніх дітей (11 та 4 років). Тож жінка висловлює вдячність усім, хто відгукнувся та допоміг і просить не лишати її й надалі наодинці з хворобою.Кожна ваша гривня допоможе Лідії вилікуватись і щасливо виховувати своїх діток.Картковий рахунок Лідії: 5168742728316849 Установа банку:ПриватБанкМФО банку:305299Отримувач платежуСАВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНАIBAN:UA763052990000026209869467138Рахунок отримувача:26209869467138Валюта карти:UAHРНОКПП отримувача:3128015621Призначення платежу:Поповнення рахунку САВЛУК ЛІДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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