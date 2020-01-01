Втікав від патрульних: деталі аварії, в якій водій авто зніс ворота біля корпусу луцького вишу. ФОТО





Небайдужі громадяни в ніч на 9 серпня повідомили патрульним, що водій транспортного засобу Chevrolet Camaro біля нічого закладу перебуває в стані алкогольного сп'яніння, інформує



Через деякий час вказаний автомобіль виявили на вулиці Василя Мойсея. При ввімкненні поліцейським автомобілем червоних і синіх проблискових маячків та звукової сирени, водій почав набирати швидкість та намагатися втекти.



Під час переслідування цього транспортного засобу Chevrolet Camaro здійснив зіткнення із металевим парканом на вулиці Потапова. Після цього 24-річний водій автомобіля почав втікати у напрямку вулиці Винниченка. Однак близько через 100 метрів був затриманий за допомогою спецзасобу кайданки.



Як виявилося, водій не мав права керувати автомобілем, оскільки вже притягався до відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння.



На водія склали ряд адміністративних матеріалів: протокол за ст.130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП, ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження) та винесено постанову за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.



Матеріали передані на розгляд суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні затримали нетверезого водія, який зіткнувся з парканом біля корпусу факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки. Небайдужі громадяни в ніч на 9 серпня повідомили патрульним, що водій транспортного засобу Chevrolet Camaro біля нічого закладу перебуває в стані алкогольного сп'яніння, інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Через деякий час вказаний автомобіль виявили на вулиці Василя Мойсея. При ввімкненні поліцейським автомобілем червоних і синіх проблискових маячків та звукової сирени, водій почав набирати швидкість та намагатися втекти.Під час переслідування цього транспортного засобу Chevrolet Camaro здійснив зіткнення із металевим парканом на вулиці Потапова. Після цього 24-річний водій автомобіля почав втікати у напрямку вулиці Винниченка. Однак близько через 100 метрів був затриманий за допомогою спецзасобу кайданки.Як виявилося, водій не мав права керувати автомобілем, оскільки вже притягався до відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння.На водія склали ряд адміністративних матеріалів: протокол за ст.130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння) КУпАП, ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження) та винесено постанову за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.Матеріали передані на розгляд суду.

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