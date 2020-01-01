Луцький сервісний центр МВС йде на карантин: у працівника виявили коронавірус
Сьогодні, 08:52
Сервісний центр МВС у Луцьку, що розташований на вулиці Рівненській, 74, із 11 серпня закривають через виявлення захворювання COVID-19 у співробітника.
Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Волинській області, однак за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.
Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті vol.hsc.gov.ua
Нагадуємо, що у Волинській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:
м. Ковель, вул. Володимирська, 133, тел. (03352) 4-96-45 - ТСЦ МВС № 0742
м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42, тел. (0332) 74-11-81 - ТСЦ МВС № 0743
м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а, тел. (03344) 4-04-47 - ТСЦ МВС № 0744
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Про це йдеться на сторінці установи у facebook.
Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Волинській області, однак за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.
Про відновлення роботи сервісного центру МВС повідомлять на офіційному веб-сайті vol.hsc.gov.ua
Нагадуємо, що у Волинській області продовжують надавати послуги такі сервісні центри МВС:
м. Ковель, вул. Володимирська, 133, тел. (03352) 4-96-45 - ТСЦ МВС № 0742
м. Камінь-Каширський, вул. Першого Травня, 42, тел. (0332) 74-11-81 - ТСЦ МВС № 0743
м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а, тел. (03344) 4-04-47 - ТСЦ МВС № 0744
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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