Коронавірус і Волинь: в ОДА прокоментували «навалу» відпочивальників на Шацьких озерах





Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, «зелена» зона передбачає, що не можна проводити масові заходи (не більше 1 людини на 5 «квадратів»), не можуть бути заповнені кінотеатри більше ніж 50 %, перевезення повинні здійснювати в межах сидячих місць, у громадських місцях та транспорті обов’язковим є носіння масок.



«Не потрібно скупчуватися, треба носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки. Від кожного з відпочивальників буде залежати їх стан здоров’я», - наголосила Янко.



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Вона нагадала, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні Шацьк знаходиться у «зеленій» зоні, однак і в такому випадку діє низка обмежень.Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, «зелена» зона передбачає, що не можна проводити масові заходи (не більше 1 людини на 5 «квадратів»), не можуть бути заповнені кінотеатри більше ніж 50 %, перевезення повинні здійснювати в межах сидячих місць, у громадських місцях та транспорті обов’язковим є носіння масок.«Не потрібно скупчуватися, треба носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки. Від кожного з відпочивальників буде залежати їх стан здоров’я», - наголосила Янко.Вона нагадала, що 6 із 60 людей, які вирішили пройти ПЛР-тестування самостійно і у яких діагностували коронавірус, навіть не знали про хворобу. Тобто, захворювання протікало у латентній формі, проте хворі були небезпечними для навколишніх.

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