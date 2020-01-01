Коронавірус і Волинь: в ОДА прокоментували «навалу» відпочивальників на Шацьких озерах
Сьогодні, 11:28
На сьогодні Шацьк знаходиться у «зеленій» зоні, однак і в такому випадку діє низка обмежень.
Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, «зелена» зона передбачає, що не можна проводити масові заходи (не більше 1 людини на 5 «квадратів»), не можуть бути заповнені кінотеатри більше ніж 50 %, перевезення повинні здійснювати в межах сидячих місць, у громадських місцях та транспорті обов’язковим є носіння масок.
«Не потрібно скупчуватися, треба носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки. Від кожного з відпочивальників буде залежати їх стан здоров’я», - наголосила Янко.
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Вона нагадала, що 6 із 60 людей, які вирішили пройти ПЛР-тестування самостійно і у яких діагностували коронавірус, навіть не знали про хворобу. Тобто, захворювання протікало у латентній формі, проте хворі були небезпечними для навколишніх.
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Про це йшлося у вівторок, 11 серпня, під час брифінгу в ОДА.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, «зелена» зона передбачає, що не можна проводити масові заходи (не більше 1 людини на 5 «квадратів»), не можуть бути заповнені кінотеатри більше ніж 50 %, перевезення повинні здійснювати в межах сидячих місць, у громадських місцях та транспорті обов’язковим є носіння масок.
«Не потрібно скупчуватися, треба носити маски, дотримуватися дистанції, мити руки. Від кожного з відпочивальників буде залежати їх стан здоров’я», - наголосила Янко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині була величезна черга авто, які їхали на Світязь. ВІДЕО
Вона нагадала, що 6 із 60 людей, які вирішили пройти ПЛР-тестування самостійно і у яких діагностували коронавірус, навіть не знали про хворобу. Тобто, захворювання протікало у латентній формі, проте хворі були небезпечними для навколишніх.
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