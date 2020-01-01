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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині у центрі реабілітації дітей на коронавірус захворіли 5 вихованців та працівник

На Волині у центрі реабілітації дітей на коронавірус захворіли 5 вихованців та працівник
У КП «Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», що у Ковелі, зафіксували спалах коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що новий спалах хвороби зареєстрували у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Ковелі. Там захворіло 6 осіб.

Зі слів Наталії Янко, 3 серпня захворів вихователь закладу. Обстежили контактних осіб, вихованців. Після чого підтвердили коронавірус у 5 дітей віком від 6-15 років. Хворі знаходяться на амбулаторному лікуванні. 55 контактних осіб (із них 27 дітей) перебувають на медичному спостереженні, усім проведуть ПЛР-тестування.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, спалах коронавірусу
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