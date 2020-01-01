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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинському будинку для літніх людей COVID-19 виявили у 7 осіб

У волинському будинку для літніх людей COVID-19 виявили у 7 осіб
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання в селі Кримне – спалах коронавірусу.

Про це йшлося у п’ятницю, 14 серпня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що у будинку для літніх людей у Старовижівському районі на коронавірус захворіли 7 осіб – 4 працівники та 3 підопічних. Фахівці проводять усі необхідні лабораторні дослідження.

Окрім цього, чинними залишаються ще кілька спалахів. Зокрема, на ТзОВ «Володимир-Волинська фабрика гофротари» зареєстрували 35 випадків (14 людей вже одужали) коронавірусу. За словами Янко, погіршилася ситуація в Маневицькому районі у селі Велика Яблунька, де COVID-19 виявили в людей, які були на весіллі. Кількість хворих із 6 збільшилася до 10. Також у Любешівському районі залишається найбільшою кількість сімейних вогнищ: Судче – 8 випадків, у тому числі 1 летальний, Гірки – 4, Зарудче – 3 випадки.

До слова, у геріатричному будинку села Білосток нових випадків не зафіксували.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: коронавірус, спалах, Волинь
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