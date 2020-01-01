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17-річній лучанці, яка бореться з онкологією, терміново потрібні донори крові

17-річній лучанці, яка бореться з онкологією, терміново потрібні донори крові
17-річна жителька обласного центру Волині Альбіна Ярмолюк терміново потребує допомоги.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мати дівчини Ліна Ярмолюк.

"Дуже прошу чоловіків, у кого група крові 2- відгукнутися і допомогти.
Альбіна Ярмолюк, це дуже життєво важливо для неї", - йдеться у дописі жінки.

Дізнатися деталі щодо часу та місця здачі крові можна за номерами:
0999145224 - мама Ліна;
0955988429 - тітка Оксана;

У Альбіни медики діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Лікувати недугу можна закордоном, але для цього потрібні велика сума грошей - лікування у Білорусі коштує 100 тисяч доларів, а у Німеччині - 150 тисяч євро.

Допомогти юній лучанці подолати хворобу можна перерахувавши кошти.
Реквізити для допомоги: Картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога
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