17-річній лучанці, яка бореться з онкологією, терміново потрібні донори крові
07 вересень, 23:35
17-річна жителька обласного центру Волині Альбіна Ярмолюк терміново потребує допомоги.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мати дівчини Ліна Ярмолюк.
"Дуже прошу чоловіків, у кого група крові 2- відгукнутися і допомогти.
Альбіна Ярмолюк, це дуже життєво важливо для неї", - йдеться у дописі жінки.
Дізнатися деталі щодо часу та місця здачі крові можна за номерами:
0999145224 - мама Ліна;
0955988429 - тітка Оксана;
У Альбіни медики діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Лікувати недугу можна закордоном, але для цього потрібні велика сума грошей - лікування у Білорусі коштує 100 тисяч доларів, а у Німеччині - 150 тисяч євро.
Допомогти юній лучанці подолати хворобу можна перерахувавши кошти.
Реквізити для допомоги: Картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мати дівчини Ліна Ярмолюк.
"Дуже прошу чоловіків, у кого група крові 2- відгукнутися і допомогти.
Альбіна Ярмолюк, це дуже життєво важливо для неї", - йдеться у дописі жінки.
Дізнатися деталі щодо часу та місця здачі крові можна за номерами:
0999145224 - мама Ліна;
0955988429 - тітка Оксана;
У Альбіни медики діагностували гострий мієлоїдний лейкоз. Лікувати недугу можна закордоном, але для цього потрібні велика сума грошей - лікування у Білорусі коштує 100 тисяч доларів, а у Німеччині - 150 тисяч євро.
Допомогти юній лучанці подолати хворобу можна перерахувавши кошти.
Реквізити для допомоги: Картка ПриватБанку 5168742715933960 Палій Оксана Вячеславівна (тітка дівчини).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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