На Волині горіли будинок та літня кухня

Впродовж минулої доби працівники управління ДСНС Волині взяли участь у ліквідації 4 пожеж на територі області.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Підрозділаи Управління ДСНС України у Волинській області впродовж минулої доби 12 вересня для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань здійснили 9 виїздів.12 вересня о 05:13 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Шептицького в м. Володимир-Волинський. Пожежу ліквідували о 05:23 вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем пошкоджено 3 м2 облицювання будинку, причина пожежі встановлюється.12 вересня о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу в с.Світязь Шацького району – через коротке замикання електромережі вогнем пошкоджено меблі та побутові прилади у літньій кухні.12 вересня о 18:13 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді в с.Дубичанське Луцького району. Пожежу ліквідовано о 18:48 силами рятувальників 20-о Державного пожежно-рятувального поста та місцевої пожежної команди с.Білостік. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.12 вересня о 23:47 надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в с.Валер’янівка Рожищенського району. Вогнем частково знищено покрівлю, перекриття, речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідовано вогнеборцями 3-ї ДПРЧ м.Рожище та 6-ї ДПРЧ м.Ківерці, пожежниками місцевої команди с. Копачівка о 00:47. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Також за добу рятувальники провели дезінфекцію 21 об’єктів. Всього протягом 17.03 – 12.09.2020 року силами УДСНС України у Волинській області проведено спецобробку дезінфікуючими засобами 3855 об’єктів.