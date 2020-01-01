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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Три смерті і антирекорд за кількістю нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 103 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало - 62 особи, померло – 3 особи (мешканці м. Луцьк, Іваничівського та Ковельського району). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 22, Луцький район – 9, м. Нововолинськ – 12, Іваничівський район – 7, Володимир – Волинський район – 6, Горохівський район – 1, Ківерцівський район – 7, Ковельський район – 12, Локачинський район – 5, Любомльський район – 4, Любешівський район – 4, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 3, Турійський район – 7.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 24 вересня в області зареєстрували 7235 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 461 у дітей та 827 у медичних працівників. Одужало 4995 осіб, з них 319 дітей та 612 медичних працівників. 155 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

Загалом коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1884 (в т. ч. 45 летальних)

• Луцький район – 801 (в т. ч. 13 летальних)

• м. Нововолинськ – 487 (в т. ч. 12 летальних)

• Іваничівський район – 150 (в т. ч. 1 летальний)

• Володимир-Волинський район – 546 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 327 (в т. ч. 6 летальних)

• Камінь-Каширський район – 298 (в т. ч. 10 летальних)

• Ківерцівський район – 711 ( в т. ч. 14 летальних)

• Ковельський район – 526 (в т. ч. 16 летальних),

• Локачинський район – 66

• Любомльський район – 106 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –241 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 397 ( в т. ч. 11 летальних)

• Ратнівський район – 233 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 147 (в т. ч. 2 летальних)

• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 129 ( в т. ч. 1 летальний)

• Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 46633 особи. В тому числі за останню добу обстежили 609 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, антирекорд, статистика
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