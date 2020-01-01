Одна смерть і 143 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 вересня

За останню добу на Волині зареєстрували 143 нових випадки захворювання на COVID-19.Одужало - 16 осіб, померла - 1 особа (мешканець Володимир-Волинського району).Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 12, м. Нововолинськ – 10, Володимир – Волинський район – 14, Горохівський район – 3, Камінь - Каширський район – 12, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –6, Турійський район – 4.Загалом, станом на 28 вересня в області зареєстрували 7775 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 482 у дітей та 879 у медичних працівників. Одужало 5116 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 163 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 2028 (в т. ч. 47 летальних)• Луцький район –840 (в т. ч. 14 летальних)• м. Нововолинськ – 551 (в т. ч. 12 летальних)• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)• Володимир-Волинський район – 602 (в т. ч. 7 летальних)• Горохівський район – 334 (в т. ч. 7 летальних)• Камінь-Каширський район – 328 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 760 ( в т. ч. 15 летальних)• Ковельський район – 565 (в т. ч. 15 летальних),• Локачинський район – 75• Любомльський район – 126 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 403 ( в т. ч. 11 летальних)• Ратнівський район – 254 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 168 (в т. ч. 3 летальних)• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 147 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 141 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48480 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 82 особи.