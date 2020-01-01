Одна смерть і 143 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 вересня
Сьогодні, 10:21
За останню добу на Волині зареєстрували 143 нових випадки захворювання на COVID-19.
Одужало - 16 осіб, померла - 1 особа (мешканець Володимир-Волинського району).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 12, м. Нововолинськ – 10, Володимир – Волинський район – 14, Горохівський район – 3, Камінь - Каширський район – 12, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –6, Турійський район – 4.
Загалом, станом на 28 вересня в області зареєстрували 7775 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 482 у дітей та 879 у медичних працівників. Одужало 5116 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 163 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2028 (в т. ч. 47 летальних)
• Луцький район –840 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 551 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 602 (в т. ч. 7 летальних)
• Горохівський район – 334 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 328 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 760 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 565 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 75
• Любомльський район – 126 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 403 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 254 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 168 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 147 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 141 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48480 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 82 особи.
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Одужало - 16 осіб, померла - 1 особа (мешканець Володимир-Волинського району).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 39, Луцький район – 12, м. Нововолинськ – 10, Володимир – Волинський район – 14, Горохівський район – 3, Камінь - Каширський район – 12, Ківерцівський район – 14, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 5, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 3, Рожищенський район –6, Турійський район – 4.
Загалом, станом на 28 вересня в області зареєстрували 7775 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 482 у дітей та 879 у медичних працівників. Одужало 5116 осіб, з них 340 дітей та 627 медичних працівників. 163 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 2028 (в т. ч. 47 летальних)
• Луцький район –840 (в т. ч. 14 летальних)
• м. Нововолинськ – 551 (в т. ч. 12 летальних)
• Іваничівський район – 160 (в т. ч. 1 летальний)
• Володимир-Волинський район – 602 (в т. ч. 7 летальних)
• Горохівський район – 334 (в т. ч. 7 летальних)
• Камінь-Каширський район – 328 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 760 ( в т. ч. 15 летальних)
• Ковельський район – 565 (в т. ч. 15 летальних),
• Локачинський район – 75
• Любомльський район – 126 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –247 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 403 ( в т. ч. 11 летальних)
• Ратнівський район – 254 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 168 (в т. ч. 3 летальних)
• Старовижівський район – 119 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 147 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 68 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 141 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 48480 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 82 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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