12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Сьогодні, 13:45
Із початком навчального року на Волині фіксують збільшення захворюваності на коронавірус серед дітей.
Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко з початку вересня реєстрували коронавірус у 144 закладах загальної середньої освіти. Захворіло 237 осіб з персоналу і 89 учнів.
Наразі хворіють 92 працівники шкіл і 40 учнів у 71 закладі освіти області.
За останню добу (протягом 6 жовтня) зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед персоналу шкіл і 5 – серед учнів. Наразі на самоізоляції перебувають понад 5 тисяч учнів та понад 370 людей із персоналу навчальних закладів. На дистанційному навчанні – 12 закладів середньої освіти, з них сім – у Нововолинську, по одному – у Ківерцівському, Володимир-Волинському, Ратнівському, Старовижівському і Шацькому районах.
Окрім того, у 27 дитсадках за весь час пандемії захворіли 37 представників персоналу. У зв’язку з цим на самоізоляції перебувають понад 600 вихованців і 130 людей із персоналу.
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Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко з початку вересня реєстрували коронавірус у 144 закладах загальної середньої освіти. Захворіло 237 осіб з персоналу і 89 учнів.
Наразі хворіють 92 працівники шкіл і 40 учнів у 71 закладі освіти області.
За останню добу (протягом 6 жовтня) зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед персоналу шкіл і 5 – серед учнів. Наразі на самоізоляції перебувають понад 5 тисяч учнів та понад 370 людей із персоналу навчальних закладів. На дистанційному навчанні – 12 закладів середньої освіти, з них сім – у Нововолинську, по одному – у Ківерцівському, Володимир-Волинському, Ратнівському, Старовижівському і Шацькому районах.
Окрім того, у 27 дитсадках за весь час пандемії захворіли 37 представників персоналу. У зв’язку з цим на самоізоляції перебувають понад 600 вихованців і 130 людей із персоналу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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