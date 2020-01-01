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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус

12 шкіл на Волині – на дистанційному навчанні через коронавірус
Із початком навчального року на Волині фіксують збільшення захворюваності на коронавірус серед дітей.

Про це йшлося сьогодні, 7 жовтня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

За словами головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко з початку вересня реєстрували коронавірус у 144 закладах загальної середньої освіти. Захворіло 237 осіб з персоналу і 89 учнів.

Наразі хворіють 92 працівники шкіл і 40 учнів у 71 закладі освіти області.

За останню добу (протягом 6 жовтня) зареєстрували 11 випадків коронавірусу серед персоналу шкіл і 5 – серед учнів. Наразі на самоізоляції перебувають понад 5 тисяч учнів та понад 370 людей із персоналу навчальних закладів. На дистанційному навчанні – 12 закладів середньої освіти, з них сім – у Нововолинську, по одному – у Ківерцівському, Володимир-Волинському, Ратнівському, Старовижівському і Шацькому районах.

Окрім того, у 27 дитсадках за весь час пандемії захворіли 37 представників персоналу. У зв’язку з цим на самоізоляції перебувають понад 600 вихованців і 130 людей із персоналу.

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Теги: дистанційне, навчання, коронавірус, учні
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