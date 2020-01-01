Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Священники Волинської єпархії ПЦУ здали кров для дітей з онкологічними захворюваннями.
Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині".
Капелани здали кров на тромбомасу.
"Слава Ісусу Христу. Здорову націю треба творити а не про неї розповідати. Здали кров на тромбомасу діткам онковідділення. Гарного і благословенного всім дня. Слава Україні", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині".
Капелани здали кров на тромбомасу.
"Слава Ісусу Христу. Здорову націю треба творити а не про неї розповідати. Здали кров на тромбомасу діткам онковідділення. Гарного і благословенного всім дня. Слава Україні", - йдеться у дописі.
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