Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині".



Капелани здали кров на тромбомасу.



"Слава Ісусу Христу. Здорову націю треба творити а не про неї розповідати. Здали кров на тромбомасу діткам онковідділення. Гарного і благословенного всім дня. Слава Україні", - йдеться у дописі.





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