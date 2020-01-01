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Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО

Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Священники Волинської єпархії ПЦУ здали кров для дітей з онкологічними захворюваннями.

Про це йдеться на сторінці ГО "Військові капелани Волині".

Капелани здали кров на тромбомасу.

"Слава Ісусу Христу. Здорову націю треба творити а не про неї розповідати. Здали кров на тромбомасу діткам онковідділення. Гарного і благословенного всім дня. Слава Україні", - йдеться у дописі.

Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО
Волинські священники здали кров для онкохворих дітей. ФОТО

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Теги: донорство, ПЦУ, Волинь
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