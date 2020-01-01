Маски, своя ручка, штрафи: у ЦВК розповіли про особливості проведення місцевих виборів під час пандемії





Про ці та інші правила голосування у новій реальності у коментарі кореспонденту Сергій Постівий.



“Питання фінансування, пов’язані із закупівлею засобів індивідуального захисту, антисептичних і дезінфекційних засобів, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 641 — це покладено повністю на фінансування органів місцевого самоврядування, тобто виключно за рахунок місцевих бюджетів, а також за рахунок спеціальних резервних фондів цих самих місцевих бюджетів”, — зазначив він.



Постівий повідомив, що до виїзної комісії має входити не менше 3 осіб, окрім того, до комісії можуть приєднатися офіційні спостерігачі чи довірені особи.



“Закон визначає, що у виїзній комісії має бути не менше 3 осіб, зі складу дільничної виборчої комісії формується така група, до якої мають право долучитися за бажанням офіційні спостерігачі чи довіренні особи, і вони здійснюють голосування за місцем перебування. За місцем перебування здійснюють голосування у людей, які мають позначку НСП (нездатний самостійно пересуватися), і так само вказаною раніше постановою передбачено, що особи, які перебувають на самоізоляції, як контактні особи або мають захворювання (на COVID-19 — ред.) і перебувають вдома. Такі особи мають право подати не пізніше до 20:00 останньої п’ятниці перед днем голосуванням відповідну заяву через будь-яку особу з відповідною довідкою від сімейного лікаря чи з медичною установою, що він перебуває на самоізоляції, і до нього так само прийдуть ці члени комісії для голосування”, — додав член ЦВК.



Так, до хворих на COVID-19 чи з підозрою на нього рекомендується приїжджати в останню чергу для зменшення ризику зараження.



“При чому в рекомендаціях, які ми зараз готуємо як Центральна виборча комісія, ми рекомендуємо спочатку здійснювати таким членам комісії реалізацію голосування виборцям, які нездатні самостійно пересуватися, а ті, хто мають захворювання та перебувають на самоізоляції, то вони будуть в останню чергу здійснювати у них голосування, щоб мінімізувати можливість зараження або контакту з хворими особами”, — повідомив Постівий.



Окрім того, за його словами, утворена міжвідомча робоча група Кабінету міністрів України під головуванням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова щодо переліку засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів, якими необхідно здійснювати протирання різних контактних поверхонь.



“Це має визначити безпосередньо МОЗ або, можливо, це функція головного санітарного лікаря, таку інформацію мають передати безпосередньо на місця для централізованої закупівлі таких засобів”, — зауважив член ЦВК.



Також у постанові відзначається, що кожен виборець має пройти термометрію.



“Виборець, який прибуває до приміщення для голосування, йому обов’язково, всім особам, які перебувають у приміщенні, має здійснюватися безконтактна термометрія, якщо у особи буде виявлено підвищення температури чи наявні ознаки гострої респіраторної хвороби, то такому виборцю буде рекомендовано негайно звернутися до лікаря. Якщо виборець наполягатиме безпосередньо на голосуванні, ми не маємо права, і ніхто не має права перешкоджати особі в реалізації права обирати”, — пояснив він.



Постівий акцентував увагу на тому, що для того, аби мінімізувати можливі контакти, можливе зараження у такому випадку, таку особу буде супроводжено до окремої кабінки, яка відокремлено буде стояти від інших, так само буде відокремлена одна скринька для голосування, куди ці бюлетені будуть вкидатися.



“По рекомендаціях, після кожного відвідування виборцем даної кабінки відповідні контактні поверхні і ручки будуть підлягати дезінфекції. При цьому є загальні рекомендації і до виборців у контексті того, що рекомендується їм приходити зі своєю ручкою, не відвідувати приміщення з дітьми, обов’язково носити маски, яка має покривати рот і ніс. Більше того, у нас встановлена адміністративна відповідальність за порушення карантинних заходів, якщо відвідування публічних місць буде відбуватися без носіння масок — це передбачена адміністративна відповідальність з високими штрафними санкціями”, — нагадав член ЦВК.



Окрім того, на виборчих дільницях має бути забезпечено маркування для фізичного дистанціювання.



“До членів комісії інші вимоги, там ще додаткові рекомендації — носити відповідні окуляри або захисні екрани, так само їм ще рекомендується використовувати індивідуальні захисні рукавички. Таким чином, при контакті безпосередньо із бюлетенями, навіть незважаючи на те, що з ними контактувала хвора особа, вірогідність заразитися як членам комісії, так і іншим особам, вона буде мінімальна”, — відзначив Постівий.



За його словами, на виборчих дільницях кожні дві години має здійснюватися протирання контактних поверхонь і кожні 4 години здійснюватися повноцінне прибирання без перерви виборчого процесу з 8:00 до 20:00.



“Ми розуміємо, що на цьому процес не завершується, коли 20:00 просто зменшується кількість людей, у нас буде довготривалий процес підрахунку голосів, і в цей час так само рекомендується прибирання кожні дві годині контактних поверхонь і кожні 4 години повноцінне прибирання, провітрювання для мінімізації зараження”, — підсумував член ЦВК.



Постівий додав, що незважаючи на те, що виборцям рекомендується приходити зі своїми ручками, виборчі дільниці ними також будуть забезпечені.



“Ручки будуть забезпечені, обов’язково будуть оброблятися. Колір ручки не має значення, це може бути будь-яка кольорова гама, але її має бути видно, і відображати волю виборця”, — наголосив член ЦВК.



Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.



Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогорічні місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, вперше в історії країни пройдуть у період пандемії, що диктує нові правила поведінки на виборчій дільниці. Так, виборцям рекомендується приходити зі своєю ручкою, обов’язково носити маски, за нехтування останньої рекомендації загрожує штраф. Окрім того, до людей, які перебувають на самоізоляції з підозрою чи захворюванням на COVID-19, приїжджатиме виїзна виборча комісія.Про ці та інші правила голосування у новій реальності у коментарі кореспонденту УНН повідомив член Центральної виборчої комісії“Питання фінансування, пов’язані із закупівлею засобів індивідуального захисту, антисептичних і дезінфекційних засобів, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 641 — це покладено повністю на фінансування органів місцевого самоврядування, тобто виключно за рахунок місцевих бюджетів, а також за рахунок спеціальних резервних фондів цих самих місцевих бюджетів”, — зазначив він.Постівий повідомив, що до виїзної комісії має входити не менше 3 осіб, окрім того, до комісії можуть приєднатися офіційні спостерігачі чи довірені особи.“Закон визначає, що у виїзній комісії має бути не менше 3 осіб, зі складу дільничної виборчої комісії формується така група, до якої мають право долучитися за бажанням офіційні спостерігачі чи довіренні особи, і вони здійснюють голосування за місцем перебування. За місцем перебування здійснюють голосування у людей, які мають позначку НСП (нездатний самостійно пересуватися), і так само вказаною раніше постановою передбачено, що особи, які перебувають на самоізоляції, як контактні особи або мають захворювання (на COVID-19 — ред.) і перебувають вдома. Такі особи мають право подати не пізніше до 20:00 останньої п’ятниці перед днем голосуванням відповідну заяву через будь-яку особу з відповідною довідкою від сімейного лікаря чи з медичною установою, що він перебуває на самоізоляції, і до нього так само прийдуть ці члени комісії для голосування”, — додав член ЦВК.Так, до хворих на COVID-19 чи з підозрою на нього рекомендується приїжджати в останню чергу для зменшення ризику зараження.“При чому в рекомендаціях, які ми зараз готуємо як Центральна виборча комісія, ми рекомендуємо спочатку здійснювати таким членам комісії реалізацію голосування виборцям, які нездатні самостійно пересуватися, а ті, хто мають захворювання та перебувають на самоізоляції, то вони будуть в останню чергу здійснювати у них голосування, щоб мінімізувати можливість зараження або контакту з хворими особами”, — повідомив Постівий.Окрім того, за його словами, утворена міжвідомча робоча група Кабінету міністрів України під головуванням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова щодо переліку засобів індивідуального захисту та дезінфекційних засобів, якими необхідно здійснювати протирання різних контактних поверхонь.“Це має визначити безпосередньо МОЗ або, можливо, це функція головного санітарного лікаря, таку інформацію мають передати безпосередньо на місця для централізованої закупівлі таких засобів”, — зауважив член ЦВК.Також у постанові відзначається, що кожен виборець має пройти термометрію.“Виборець, який прибуває до приміщення для голосування, йому обов’язково, всім особам, які перебувають у приміщенні, має здійснюватися безконтактна термометрія, якщо у особи буде виявлено підвищення температури чи наявні ознаки гострої респіраторної хвороби, то такому виборцю буде рекомендовано негайно звернутися до лікаря. Якщо виборець наполягатиме безпосередньо на голосуванні, ми не маємо права, і ніхто не має права перешкоджати особі в реалізації права обирати”, — пояснив він.Постівий акцентував увагу на тому, що для того, аби мінімізувати можливі контакти, можливе зараження у такому випадку, таку особу буде супроводжено до окремої кабінки, яка відокремлено буде стояти від інших, так само буде відокремлена одна скринька для голосування, куди ці бюлетені будуть вкидатися.“По рекомендаціях, після кожного відвідування виборцем даної кабінки відповідні контактні поверхні і ручки будуть підлягати дезінфекції. При цьому є загальні рекомендації і до виборців у контексті того, що рекомендується їм приходити зі своєю ручкою, не відвідувати приміщення з дітьми, обов’язково носити маски, яка має покривати рот і ніс. Більше того, у нас встановлена адміністративна відповідальність за порушення карантинних заходів, якщо відвідування публічних місць буде відбуватися без носіння масок — це передбачена адміністративна відповідальність з високими штрафними санкціями”, — нагадав член ЦВК.Окрім того, на виборчих дільницях має бути забезпечено маркування для фізичного дистанціювання.“До членів комісії інші вимоги, там ще додаткові рекомендації — носити відповідні окуляри або захисні екрани, так само їм ще рекомендується використовувати індивідуальні захисні рукавички. Таким чином, при контакті безпосередньо із бюлетенями, навіть незважаючи на те, що з ними контактувала хвора особа, вірогідність заразитися як членам комісії, так і іншим особам, вона буде мінімальна”, — відзначив Постівий.За його словами, на виборчих дільницях кожні дві години має здійснюватися протирання контактних поверхонь і кожні 4 години здійснюватися повноцінне прибирання без перерви виборчого процесу з 8:00 до 20:00.“Ми розуміємо, що на цьому процес не завершується, коли 20:00 просто зменшується кількість людей, у нас буде довготривалий процес підрахунку голосів, і в цей час так само рекомендується прибирання кожні дві годині контактних поверхонь і кожні 4 години повноцінне прибирання, провітрювання для мінімізації зараження”, — підсумував член ЦВК.Постівий додав, що незважаючи на те, що виборцям рекомендується приходити зі своїми ручками, виборчі дільниці ними також будуть забезпечені.“Ручки будуть забезпечені, обов’язково будуть оброблятися. Колір ручки не має значення, це може бути будь-яка кольорова гама, але її має бути видно, і відображати волю виборця”, — наголосив член ЦВК.Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Певний час точилися чутки про вірогідність їх перенесення, проте наразі вибори таки мають відбутися цього числа.Тим часом лідерами за показниками зараження коронавірусом залишаються: столичний регіон, Харківська область.

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