У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 листопада,



"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися винятково за показами. Це в тому числі ще безпека вашого здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Я нагадую, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг цієї хвороби. Їм не показана госпіталізація. Лікарня — це не санаторій. Коли людина просто хоче госпіталізуватися", - сказав міністр.



За словами Степанова, госпіталізація має відбуватися винятково за показами та встановленому діагнозу лікаря, адже у багатьох випадках вона не потрібна.



"Коли у людини з'являються симптоми, медичні працівники з'ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізації чи рішення про надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, виходячи із симптомів", - уточнив очільник МОЗ.



Він пояснив, що госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього при наявності щонайменше однієї з перелічених ознак:

- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;

- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92;

- порушення свідомості;

- перебіг захворювання середньої тяжкості у пацієнтів, які мають тяжку супутню патологію (група ризику). Це тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Госпіталізація хворих з коронавірусом має відбуватися за наявності конкретних показів. У разі їхньої відсутності людині безпечніше лікуватися вдома.Про це повідомив міністр охорони здоров'яна брифінгу 6 листопада, передає "Суспільне"."Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися винятково за показами. Це в тому числі ще безпека вашого здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Я нагадую, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг цієї хвороби. Їм не показана госпіталізація. Лікарня — це не санаторій. Коли людина просто хоче госпіталізуватися", - сказав міністр.За словами Степанова, госпіталізація має відбуватися винятково за показами та встановленому діагнозу лікаря, адже у багатьох випадках вона не потрібна."Коли у людини з'являються симптоми, медичні працівники з'ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізації чи рішення про надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, виходячи із симптомів", - уточнив очільник МОЗ.Він пояснив, що госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього при наявності щонайменше однієї з перелічених ознак:- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92;- порушення свідомості;- перебіг захворювання середньої тяжкості у пацієнтів, які мають тяжку супутню патологію (група ризику). Це тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність.

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