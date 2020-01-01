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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19

У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19
Госпіталізація хворих з коронавірусом має відбуватися за наявності конкретних показів. У разі їхньої відсутності людині безпечніше лікуватися вдома.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 листопада, передає "Суспільне".

"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися винятково за показами. Це в тому числі ще безпека вашого здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Я нагадую, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг цієї хвороби. Їм не показана госпіталізація. Лікарня — це не санаторій. Коли людина просто хоче госпіталізуватися", - сказав міністр.

За словами Степанова, госпіталізація має відбуватися винятково за показами та встановленому діагнозу лікаря, адже у багатьох випадках вона не потрібна.

"Коли у людини з'являються симптоми, медичні працівники з'ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізації чи рішення про надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, виходячи із симптомів", - уточнив очільник МОЗ.

Він пояснив, що госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього при наявності щонайменше однієї з перелічених ознак:
- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;
- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92;
- порушення свідомості;
- перебіг захворювання середньої тяжкості у пацієнтів, які мають тяжку супутню патологію (група ризику). Це тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність.


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Теги: Україна, госпіталізація, хворі на коронавірусгост
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