У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:38
Госпіталізація хворих з коронавірусом має відбуватися за наявності конкретних показів. У разі їхньої відсутності людині безпечніше лікуватися вдома.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 листопада, передає "Суспільне".
"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися винятково за показами. Це в тому числі ще безпека вашого здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Я нагадую, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг цієї хвороби. Їм не показана госпіталізація. Лікарня — це не санаторій. Коли людина просто хоче госпіталізуватися", - сказав міністр.
За словами Степанова, госпіталізація має відбуватися винятково за показами та встановленому діагнозу лікаря, адже у багатьох випадках вона не потрібна.
"Коли у людини з'являються симптоми, медичні працівники з'ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізації чи рішення про надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, виходячи із симптомів", - уточнив очільник МОЗ.
Він пояснив, що госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього при наявності щонайменше однієї з перелічених ознак:
- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;
- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92;
- порушення свідомості;
- перебіг захворювання середньої тяжкості у пацієнтів, які мають тяжку супутню патологію (група ризику). Це тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 6 листопада, передає "Суспільне".
"Будь-яка госпіталізація повинна відбуватися винятково за показами. Це в тому числі ще безпека вашого здоров’я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішню лікарняну інфекцію. І якщо у вас немає показів до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома. Я нагадую, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, мають легкий перебіг цієї хвороби. Їм не показана госпіталізація. Лікарня — це не санаторій. Коли людина просто хоче госпіталізуватися", - сказав міністр.
За словами Степанова, госпіталізація має відбуватися винятково за показами та встановленому діагнозу лікаря, адже у багатьох випадках вона не потрібна.
"Коли у людини з'являються симптоми, медичні працівники з'ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізації чи рішення про надання медичної допомоги в амбулаторних умовах, виходячи із симптомів", - уточнив очільник МОЗ.
Він пояснив, що госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим на COVID-19 чи з підозрою на нього при наявності щонайменше однієї з перелічених ознак:
- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів;
- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92;
- порушення свідомості;
- перебіг захворювання середньої тяжкості у пацієнтів, які мають тяжку супутню патологію (група ризику). Це тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної або серцево-судинної системи, ниркова недостатність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У МОЗ назвали чотири ознаки для госпіталізації хворих на COVID-19
Сьогодні, 18:38
Аварія на Карпенка-Карого: авто збило двох дітей, одна з постраждалих – у важкому стані
Сьогодні, 17:56
У Луцьку на Карпенка-Карого – аварія з потерпілими. ВІДЕО
Сьогодні, 17:18