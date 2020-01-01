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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Зеленський захворів на коронавірус

Зеленський захворів на коронавірус
Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди будуть потрібні інструменти та обладнання для зв’язку.

Зазначають, керівник Офісу президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести на постійній основі. Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень.

"Закликаємо громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски та соціальну дистанцію", - зауважили в пресслужбі ОПУ.

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Теги: Зеленський, коронавірус, президент
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