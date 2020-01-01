Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 14 грудня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Володимир-Волинський район

9:00 - 16:00

м. Володимир-Волинський:

вул. Дверницького, Корольова, род. Тобілевичів, І.Мазепи 55.



09:00-17:00:

Сільрада, контора ТзОВ П'ятидні, водонапірна башта, БК, церква. с. П'ятидні вул. Незалежності, Учительська.



Горохівський район



09:00-17:00:

Ветлікарня, ПОСП І.Франка ферма, ФОП Фурдило В.П., млин, с. Гаєнка вул.Гайова.



Іваничівський район

10:00-16:00:



с.Колона вул.Незалежності, Роздольна, 1-13;

с.Соснина вул.Б.Хмельницького, 98-142.



Камінь-Каширський район

9:00 - 16:30:

ПП Тищук Ю.І. (Маг. «Бістро»), ПП Лисов В.В. (Меблевий цех), ДУ Волинський ОЛЦ ДСЕСУ (Санстанція), м. Камінь-Каширський, вул. Соборності, вул. Ковельська, вул.. Набережна, ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), ПАТ «Ковельмолоко» (Пункт заготівлі), с. Воєгоще, вул. Шкільна, вул. Молодіжна



11:00 - 14:00:

ПП Геліч В.Я (млин), c. Черче, вул. Кобилянка



Ківерцівський район

9:00-17:00:

с. Котів – медпункт, церква, ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск, с.Котів вул.Миру (1-8), вул.17 Вересня (1-25), вул.Л.Українки(1-24),

вул.Суворова (2-58), ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин, УДППЗ "Укрпошта", с. Омельне вул.Центральна, вул. Поліська, вул. Польова, вул. Гвардійська.



9:00-17:00:

смт.Цумань вул.Терешкової, вул.Корольова, вул.О.Кошового, вул. Незалежності.



10:00-14:00:

с. Хорлупи – клуб, церква, пошта, школа

ФОП Збагерський С.А. – кіоск

СТзОВ "Романів" – бригада

ФОП Мазур С.Є. – кіоск

ФГ Слушаєва В.В. - господарське приміщення с.Хорлупи

вул.Шлях,

вул.Молодіжна

вул.Зелена,

вул.Миру,1.



Ковельський район



9:00-17:00

с.Облапи

Голобська селищна рада

Ковельське МТМО, Голобське споживче товариство, Волинська дирекція АТ "Укрпошта"

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради, с.Майдан

м.Ковель, вул.М.Левицького

ФОП Захаревич С.А, ФОП Бірук М.П

Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком",Волинська філія

ФОП Шава В.П, ТзОВ"Протектор"

ФОП Лисакова О.П, ФОП Чибізов В.П

ФОП Демчук М.О, ФОП Маточкін В.Г

ФОП Федорук П.С,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Мірчук О.М

Ремонтне житлово-комунальне підприємство №1

ФОП Крощук М.К, ТзОВ"Хліб", ФОП Данилевич О.М, ФОП Калівошко В.С, ПП "ШеТЛ"м.Ковель, вул..Я.Мудрого,4 вул..Б.Хмельницького, вул..Достоєвського, вул..П.Могили , вул..Фестивальна



Приватне акціонерне товариство "Теремно хліб"

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»

ФОП Оксенюк М.А, Церква Адвентистів 7-го дня

Філія Ковельського ДЕУ" ДП" Волинський

Облавтодор, ФОП Поліщук О.Є, ФОП Михальчевський В.А, Михайлівська церква м.Ковель, Андріївська громада Української автокефальної церкви, ФОП Радчук В.М, ФОП Маточкін С.В, ФОП КолядаО.В, ФОП Терещук М.В, Об"єднання співвласників багатоквартирного

будинку "Авангард-10" м.Ковель, вул..Незалежності, вул..Некрасова; вул..Грушевського; вул..Сеченова; вул..Мечнікова;



Локачинський район

9:00-17:00:



Овочесховище с. Маньків вул. Першотравнева, вул. Грушевського, вул. 8-го Березня



місто Луцьк



13:30-17:00:

Школа №11

б/м вул. Наливайка, 14в вул. Наливайка, 14в



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони

8:00-17:00:

Філія Волинського обласного газонапірного пункту ПАТ"Волиньгаз"

м. Любомль, вул. Шевченка, А.Кузьменка, пров. Шевченка

ФОП Фірко А.І Пилорама

с.Головно

смт. Шацьк КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів

Клуб с.Положево

Магазин с.Положево

Школа с.Положево



Любешівський район

10:00-17:00:

х.Частий (частково)

Хлібкомбінат, ТзОВ «Вогрітейл», Любешівське управління водним господарством, Автодор, ТзОВ «Сатар», кафе Край, магазин Магніт, магазин У Василя, Пекарня ФОП Крисько, ФОП Кобак (гаражі), Ветлаболаторія, ФОП Скупейко (деревообробний цех), ФОП Андрухненко (магазин),ФОП Муравський (виробнича база), Школа(с.Підкормілля), смт.Любешів вул.Маяковського, Миру, Свободи, Поліська, 30-ти річчя перемоги, Гагаріна, Пушкіна, с.Зарудчі вул.Незалежності(частково), В.Івасюка, Л.Українки, Грушевського,

с.Підкормілля вул.Свободи, Пісочна, Садова



Маневицький район

10:00-17:00:

с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство "МТС УКРАЇНА".

с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).

КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).



місто Нововолинськ

9:00-17:00:

м-н Парфумер вул.Св.Володимира, 15, Кравчук Тетяна Володимирівна, Торгово-офісне приміщення Св.Володимира, 19, Крикун Володимир Іванович, вул.Св.Володимира 19,23,21,17

реабілітаційний центр вул.Шопена 7, Ощадбанк вул.Кауркова 2б

ПП Сантехмонтаж вул.Кауркова 2б Коптюк Анатолій Васильович, м-н Смак вул.Кауркова 4а Нікончук Сергій Васильович, кури-гріль вул.Кауркова, 4, Дацюк Віктор Павлович

гаражі, дачі м.Нововолинськ:

вул.Шопена 3,3а,5,9,2-20 пр.Перемоги 29, вул.Кауркова 2б,2,4; вул.Нестерова 27,30, вул.Мазепи, вул.Героїв Крут, вул.Ломоносова 1-11,2-10, вул.Кисиля 1-3а,2-12



Ратнівський район

9:30 - 17:00

ФОП Аврамук Богдан Олександрович, Столярний цех с.Сільце; СВК "Колос" с.Сільце;

Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Майстерня с.Сільце; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія: АТС с.Сільце;Будинок культури с.Сільце;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"; ФОП Юхимчук Людмила Миколаївна: Ларьок с.Сільце;ФАП с.С.-Гірницькі;

ФОП Литвинець Катерина Василівна: Магазин с.Сільце частково с. Сільце.



11:00 - 14:00:

частково с. М. Річицькі



09:00 - 16:00:

х. Крива Нива



09:30 -12:30:

частково смт. Ратне вул. Учительська



Рожищенський район

9:00-17:00:

Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чехова

м.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67

с.Тростянка (магазин)

с.Тростянка, в.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-7



9:00-17:00:

с.Тристень, в.Воробйова

Притулок для неповнолітніх, пенсійний фонд, КНС м.Рожище, в.Куліша, 28, 30, 32, 34,

в.Незалежності, 58-106 (парні), 53-81 (непарні)

м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок (в.Грушевського)

м.Рожище, в.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня, 1-28

м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні)

Церква с.Топільне

с.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральна

м.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1 Травня, 9-31

с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна, Першотравнева

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

с.Носачевичі (повністю)

смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище в.Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжна

с.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5

с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с. Милін (повністю)

м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,

магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм), в.Мостова, Лесі Українки

Рожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,

ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,

офіс Фомін, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,

3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,

1-го Травня 8.



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район

13:00-14:00:

Ковельавтодор - база відпочинку, ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ-база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин.



10:00-16:30:

ФОП Ткачук - зернотік с.Купичів

ТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р - клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Турічани



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».9:00 - 16:00м. Володимир-Волинський:вул. Дверницького, Корольова, род. Тобілевичів, І.Мазепи 55.09:00-17:00:Сільрада, контора ТзОВ П'ятидні, водонапірна башта, БК, церква. с. П'ятидні вул. Незалежності, Учительська.09:00-17:00:Ветлікарня, ПОСП І.Франка ферма, ФОП Фурдило В.П., млин, с. Гаєнка вул.Гайова.10:00-16:00:с.Колона вул.Незалежності, Роздольна, 1-13;с.Соснина вул.Б.Хмельницького, 98-142.9:00 - 16:30:ПП Тищук Ю.І. (Маг. «Бістро»), ПП Лисов В.В. (Меблевий цех), ДУ Волинський ОЛЦ ДСЕСУ (Санстанція), м. Камінь-Каширський, вул. Соборності, вул. Ковельська, вул.. Набережна, ПП Чмух В.В. (торговий павільйон), ПП Шумік Л.М. (маг. «Пролісок»), ПАТ «Ковельмолоко» (Пункт заготівлі), с. Воєгоще, вул. Шкільна, вул. Молодіжна11:00 - 14:00:ПП Геліч В.Я (млин), c. Черче, вул. Кобилянка9:00-17:00:с. Котів – медпункт, церква, ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск, с.Котів вул.Миру (1-8), вул.17 Вересня (1-25), вул.Л.Українки(1-24),вул.Суворова (2-58), ФОП Козак Сергій Леонідович - магазин, УДППЗ "Укрпошта", с. Омельне вул.Центральна, вул. Поліська, вул. Польова, вул. Гвардійська.9:00-17:00:смт.Цумань вул.Терешкової, вул.Корольова, вул.О.Кошового, вул. Незалежності.10:00-14:00:с. Хорлупи – клуб, церква, пошта, школаФОП Збагерський С.А. – кіоскСТзОВ "Романів" – бригадаФОП Мазур С.Є. – кіоскФГ Слушаєва В.В. - господарське приміщення с.Хорлупивул.Шлях,вул.Молодіжнавул.Зелена,вул.Миру,1.9:00-17:00с.ОблапиГолобська селищна радаКовельське МТМО, Голобське споживче товариство, Волинська дирекція АТ "Укрпошта"Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради, с.Майданм.Ковель, вул.М.ЛевицькогоФОП Захаревич С.А, ФОП Бірук М.ПУправління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради, Публічне акціонерне товариство "Укртелеком",Волинська філіяФОП Шава В.П, ТзОВ"Протектор"ФОП Лисакова О.П, ФОП Чибізов В.ПФОП Демчук М.О, ФОП Маточкін В.ГФОП Федорук П.С,Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, ФОП Мірчук О.МРемонтне житлово-комунальне підприємство №1ФОП Крощук М.К, ТзОВ"Хліб", ФОП Данилевич О.М, ФОП Калівошко В.С, ПП "ШеТЛ"м.Ковель, вул..Я.Мудрого,4 вул..Б.Хмельницького, вул..Достоєвського, вул..П.Могили , вул..ФестивальнаПриватне акціонерне товариство "Теремно хліб"Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ФОП Оксенюк М.А, Церква Адвентистів 7-го дняФілія Ковельського ДЕУ" ДП" ВолинськийОблавтодор, ФОП Поліщук О.Є, ФОП Михальчевський В.А, Михайлівська церква м.Ковель, Андріївська громада Української автокефальної церкви, ФОП Радчук В.М, ФОП Маточкін С.В, ФОП КолядаО.В, ФОП Терещук М.В, Об"єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Авангард-10" м.Ковель, вул..Незалежності, вул..Некрасова; вул..Грушевського; вул..Сеченова; вул..Мечнікова;9:00-17:00:Овочесховище с. Маньків вул. Першотравнева, вул. Грушевського, вул. 8-го Березня13:30-17:00:Школа №11б/м вул. Наливайка, 14в вул. Наливайка, 14вВимкнень споживачів не заплановано8:00-17:00:Філія Волинського обласного газонапірного пункту ПАТ"Волиньгаз"м. Любомль, вул. Шевченка, А.Кузьменка, пров. ШевченкаФОП Фірко А.І Пилорамас.Головносмт. Шацьк КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.ПоложевоМагазин с.ПоложевоШкола с.Положево10:00-17:00:х.Частий (частково)Хлібкомбінат, ТзОВ «Вогрітейл», Любешівське управління водним господарством, Автодор, ТзОВ «Сатар», кафе Край, магазин Магніт, магазин У Василя, Пекарня ФОП Крисько, ФОП Кобак (гаражі), Ветлаболаторія, ФОП Скупейко (деревообробний цех), ФОП Андрухненко (магазин),ФОП Муравський (виробнича база), Школа(с.Підкормілля), смт.Любешів вул.Маяковського, Миру, Свободи, Поліська, 30-ти річчя перемоги, Гагаріна, Пушкіна, с.Зарудчі вул.Незалежності(частково), В.Івасюка, Л.Українки, Грушевського,с.Підкормілля вул.Свободи, Пісочна, Садова10:00-17:00:с. Градиськ - Приватне акціонерне товариство "МТС УКРАЇНА".с. Градиськ - ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Релігійна громада, ФОП Нестеренко А.І. (риб.дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама), ДП "Городоцьке лісове господарство" (котлопункт).КТП-478 - ФО Линдюк Микола Павлович (буд.майданчик).9:00-17:00:м-н Парфумер вул.Св.Володимира, 15, Кравчук Тетяна Володимирівна, Торгово-офісне приміщення Св.Володимира, 19, Крикун Володимир Іванович, вул.Св.Володимира 19,23,21,17реабілітаційний центр вул.Шопена 7, Ощадбанк вул.Кауркова 2бПП Сантехмонтаж вул.Кауркова 2б Коптюк Анатолій Васильович, м-н Смак вул.Кауркова 4а Нікончук Сергій Васильович, кури-гріль вул.Кауркова, 4, Дацюк Віктор Павловичгаражі, дачі м.Нововолинськ:вул.Шопена 3,3а,5,9,2-20 пр.Перемоги 29, вул.Кауркова 2б,2,4; вул.Нестерова 27,30, вул.Мазепи, вул.Героїв Крут, вул.Ломоносова 1-11,2-10, вул.Кисиля 1-3а,2-129:30 - 17:00ФОП Аврамук Богдан Олександрович, Столярний цех с.Сільце; СВК "Колос" с.Сільце;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Майстерня с.Сільце; ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія: АТС с.Сільце;Будинок культури с.Сільце;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА"; ФОП Юхимчук Людмила Миколаївна: Ларьок с.Сільце;ФАП с.С.-Гірницькі;ФОП Литвинець Катерина Василівна: Магазин с.Сільце частково с. Сільце.11:00 - 14:00:частково с. М. Річицькі09:00 - 16:00:х. Крива Нива09:30 -12:30:частково смт. Ратне вул. Учительська9:00-17:00:Волинське мисливсько-рибальське виробниче підприємство м.Рожище, вул.Чеховам.Рожище, в.Чехова, 1-39 (непарні), 8-14 (парні), в.Ліпкана, в.Шевченка, 61, 67с.Тростянка (магазин)с.Тростянка, в.Центральна, 18-40, 39-57, 2-16а, 1-35, вул.Нова, 1-79:00-17:00:с.Тристень, в.ВоробйоваПритулок для неповнолітніх, пенсійний фонд, КНС м.Рожище, в.Куліша, 28, 30, 32, 34,в.Незалежності, 58-106 (парні), 53-81 (непарні)м.Рожище адмінприміщення, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ освіти, дитсадок (в.Грушевського)м.Рожище, в.Незалежності, 46-58, Грушевського, І.Франка, 13-19, 1Травня, 1-28м.Рожище, в.Мазепи, 107-133 (непарні)Церква с.Топільнес.Топільно, в.Жовтнева, 1-38, Паркова, Квітнева, 40-70, 1-35 , Ювілейна, Молодіжна, Набережна, Центральнам.Рожище (ФОП Степанюк В.П., майстерня столярний цех, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр», ЗОШ №1, котельня, ПЖКГ виробнича база) м.Рожище, в.Гагаріна, 17-29, 31-45, Кармелюка, 3-11, Хмельницького, 3-12, Курбаса, 3-24, 1 Травня, 9-31с.Топільне, вул Центральна магазини, кіоск майстерня школи с.Топільне в Центральна, Першотравневас.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)с.Носачевичі (повністю)смт.Дубище школа, котельня, амбулаторія, селищна рада, станція очистки води, кіоск, котельня, КНС, забійний цех, автомайстерня с.Єлизаветин (повністю), с.Олешковичі (повністю), с.Носачевичі (повністю), смт.Дубище в.Сонячна, Нова, Грушевського, І.Франка, Мазепи, Тичини, Молодіжнас.Підліски, в.Лугова, 2-18 (парні), 11, 5с.Трилісці, клуб ,магазин, с.Малинівка, школа, ФАП, клуб с.Трилісці (повністю), с.Линівка (повністю), с.Марянівка (повністю), с.Малинівка (повністю), с. Милін (повністю)м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм), в.Мостова, Лесі УкраїнкиРожищенський РЦССДМ, Українська Православна Церква, КП Будинок Культури , Райсоцзабез. музична школа, музей, магазини Коренга ,Ковальчк, «Гостинець», Релігійна громада Свідки Єгови, Громада ЄХБ,ПП Контакт, Автосервіс, школа №2,офіс Фомін, вул.О.Степанюка, Грабовського, Привокзальна,3-29,34,36 Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова,1-го Травня 8.Вимкнень споживачів не заплановано13:00-14:00:Ковельавтодор - база відпочинку, ПТУ-22, Нововолинський ЕМТ-база відпочинку, ТзОВ «АПК Волинь» - пилорама с.Сомин.10:00-16:30:ФОП Ткачук - зернотік с.КупичівТзОВ «ВВ-Агро»- магазин, Дулібівська с/р - клуб, школа, СКЗ, дім молитви с.Турічани

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію