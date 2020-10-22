вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям

Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прокоментував обрання батьками модних та чудернацьких імен для своїх чад.

Про це йдеться на сайті єпархії.

Згадуючи, як часто дають новонародженим модні імена, митрополит Михаїл зазначив, що колись ім’я малечі вибирав найстарший член родини. Його вважали найдосвідченішим, тож він і обирав ім’я того, хто був у роду успішним, аби дитя наслідувало його здобутки.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році

При хрещенні дається одне ім’я, яке буде супроводжувати людину, переконаний священнослужитель. Тож, обираючи ім'я для свого малюка, митрополит Михаїл закликає не слідкувати за модою, а досліджувати свій родовід, аби знати про всіх членів вашої родини і передавати ці знання із покоління в покоління. Радить митрополит також пам’ятати про традиції.

«Шукайте своє походження», – закликав владика під час проповіді на завершення недільного богослужіння в кафедральному соборі Святої Трійці..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: імена, діти, Михаїл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Роке, Дуклана і Клотильда: які незвичні імена давали дітям у Луцьку 150 років тому Роке, Дуклана і Клотильда: які незвичні імена давали дітям у Луцьку 150 років тому
22 жовтень, 2020, 15:15
На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський На Закарпатті малюку дали ім'я Зеленський
18 червень, 2020, 16:25
Софі Султан, Еміліан та Марфа: які чудернацькі імена лучани дають своїм малюкам Софі Султан, Еміліан та Марфа: які чудернацькі імена лучани дають своїм малюкам
21 квітень, 2020, 17:45
ТОП найпопулярніших імен маленьких лучан ТОП найпопулярніших імен маленьких лучан
21 квітень, 2020, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 ударів у голову: біля нічного клубу у Луцьку побилися двоє чоловіків
Сьогодні, 14:55
 0
Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
 0
У центрі Луцька – обшуки в авто: ймовірно, причетний кримінальний авторитет Аслан
Сьогодні, 14:13
 0
Бив і топив у річці: у Польщі затримали українця, який жорстоко знущався із жінки
Сьогодні, 14:00
 0
Лікар дав декілька порад, як відновитися після тривалих застіль
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8