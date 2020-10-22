Митрополит Михаїл розповів, чому не варто давати модні імена дітям
Сьогодні, 14:20
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл прокоментував обрання батьками модних та чудернацьких імен для своїх чад.
Про це йдеться на сайті єпархії.
Згадуючи, як часто дають новонародженим модні імена, митрополит Михаїл зазначив, що колись ім’я малечі вибирав найстарший член родини. Його вважали найдосвідченішим, тож він і обирав ім’я того, хто був у роду успішним, аби дитя наслідувало його здобутки.
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При хрещенні дається одне ім’я, яке буде супроводжувати людину, переконаний священнослужитель. Тож, обираючи ім'я для свого малюка, митрополит Михаїл закликає не слідкувати за модою, а досліджувати свій родовід, аби знати про всіх членів вашої родини і передавати ці знання із покоління в покоління. Радить митрополит також пам’ятати про традиції.
«Шукайте своє походження», – закликав владика під час проповіді на завершення недільного богослужіння в кафедральному соборі Святої Трійці..
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Про це йдеться на сайті єпархії.
Згадуючи, як часто дають новонародженим модні імена, митрополит Михаїл зазначив, що колись ім’я малечі вибирав найстарший член родини. Його вважали найдосвідченішим, тож він і обирав ім’я того, хто був у роду успішним, аби дитя наслідувало його здобутки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році
При хрещенні дається одне ім’я, яке буде супроводжувати людину, переконаний священнослужитель. Тож, обираючи ім'я для свого малюка, митрополит Михаїл закликає не слідкувати за модою, а досліджувати свій родовід, аби знати про всіх членів вашої родини і передавати ці знання із покоління в покоління. Радить митрополит також пам’ятати про традиції.
«Шукайте своє походження», – закликав владика під час проповіді на завершення недільного богослужіння в кафедральному соборі Святої Трійці..
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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