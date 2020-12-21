У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
Сьогодні, 21:43
У Нововолинську патрульні намагались втихомири агресивного водія, який відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.
Інцидент трапився у суботу, 9 січня, близько 14 години. "Добру годину підпилий чолов’яга чинив шалений опір аж двом нарядам патрульних", - повідомляє РАДАР.
Спочатку увагу поліцейських привернув чорний Ford Mondeo на іноземній реєстрації, вони поїхали слідом, посигналили, щоб зупинився.
Натомість водій почав лаятись, матюкатись та копав патрульних ногами.
І навіть коли правоохоронцям вдалося-таки накинути на нього кайданки, він не вгамувався – навпаки, розходився ще більше.
"Патрульні мусили докласти чимало зусиль, аби його присадити. Крепкий мужик попався, затятий…", - прокоментував РАДАРу ситуацію очевидець конфлікту.
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Інцидент трапився у суботу, 9 січня, близько 14 години. "Добру годину підпилий чолов’яга чинив шалений опір аж двом нарядам патрульних", - повідомляє РАДАР.
Спочатку увагу поліцейських привернув чорний Ford Mondeo на іноземній реєстрації, вони поїхали слідом, посигналили, щоб зупинився.
Натомість водій почав лаятись, матюкатись та копав патрульних ногами.
І навіть коли правоохоронцям вдалося-таки накинути на нього кайданки, він не вгамувався – навпаки, розходився ще більше.
"Патрульні мусили докласти чимало зусиль, аби його присадити. Крепкий мужик попався, затятий…", - прокоментував РАДАРу ситуацію очевидець конфлікту.
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