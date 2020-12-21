вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО

У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
У Нововолинську патрульні намагались втихомири агресивного водія, який відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.

Інцидент трапився у суботу, 9 січня, близько 14 години. "Добру годину підпилий чолов’яга чинив шалений опір аж двом нарядам патрульних", - повідомляє РАДАР.

Спочатку увагу поліцейських привернув чорний Ford Mondeo на іноземній реєстрації, вони поїхали слідом, посигналили, щоб зупинився.

Натомість водій почав лаятись, матюкатись та копав патрульних ногами.

І навіть коли правоохоронцям вдалося-таки накинути на нього кайданки, він не вгамувався – навпаки, розходився ще більше.

"Патрульні мусили докласти чимало зусиль, аби його присадити. Крепкий мужик попався, затятий…", - прокоментував РАДАРу ситуацію очевидець конфлікту.

У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, патрульні, водій, конфлікт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині водій ВАЗу протаранив припаркований легковик та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Як краще вибрати ігровий комп'ютер*
Сьогодні, 21:33
На магістральному газопроводі на Полтавщині стався вибух. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Яким був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
Схожі новини
На Волині хлопець за кермом Volkswagen втікав від патрульних, бо боявся отримати штраф. ВІДЕО На Волині хлопець за кермом Volkswagen втікав від патрульних, бо боявся отримати штраф. ВІДЕО
04 січень, 12:47
П'яний та без водійських прав: у Луцьку поліцейські зловили горе-керманича П'яний та без водійських прав: у Луцьку поліцейські зловили горе-керманича
21 грудень, 2020, 12:36
Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира Розрахувався копійками: в Одесі водій маршрутки побив пасажира
16 грудень, 2020, 07:14
У Луцьку оштрафували водія автобуса, який не пропустив «швидку». ВІДЕО У Луцьку оштрафували водія автобуса, який не пропустив «швидку». ВІДЕО
14 грудень, 2020, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій ВАЗу протаранив припаркований легковик та втік. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
 0
У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО
Сьогодні, 21:43
 0
Як краще вибрати ігровий комп'ютер*
Сьогодні, 21:33
 0
На магістральному газопроводі на Полтавщині стався вибух. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
 0
Яким був новорічний Луцьк 21 рік тому. ВІДЕО
Сьогодні, 20:44
 0
Медіа
відео
1/8