У місті на Волині два екіпажі патрульних вгамовували агресивного водія. ФОТО





Інцидент трапився у суботу, 9 січня, близько 14 години. "Добру годину підпилий чолов’яга чинив шалений опір аж двом нарядам патрульних", - повідомляє



Спочатку увагу поліцейських привернув чорний Ford Mondeo на іноземній реєстрації, вони поїхали слідом, посигналили, щоб зупинився.



Натомість водій почав лаятись, матюкатись та копав патрульних ногами.



І навіть коли правоохоронцям вдалося-таки накинути на нього кайданки, він не вгамувався – навпаки, розходився ще більше.



"Патрульні мусили докласти чимало зусиль, аби його присадити. Крепкий мужик попався, затятий…", - прокоментував РАДАРу ситуацію очевидець конфлікту.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську патрульні намагались втихомири агресивного водія, який відмовився зупинитись на вимогу поліцейських.Інцидент трапився у суботу, 9 січня, близько 14 години. "Добру годину підпилий чолов’яга чинив шалений опір аж двом нарядам патрульних", - повідомляє РАДАР Спочатку увагу поліцейських привернув чорний Ford Mondeo на іноземній реєстрації, вони поїхали слідом, посигналили, щоб зупинився.Натомість водій почав лаятись, матюкатись та копав патрульних ногами.І навіть коли правоохоронцям вдалося-таки накинути на нього кайданки, він не вгамувався – навпаки, розходився ще більше."Патрульні мусили докласти чимало зусиль, аби його присадити. Крепкий мужик попався, затятий…", - прокоментував РАДАРу ситуацію очевидець конфлікту.

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