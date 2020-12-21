У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка
Сьогодні, 13:20
7 січня біля 11-ї години в районі автостанції № 2 по вулиці Львівській екіпаж групи реагування поліції охорони на зустрічний смузі виявив сильно травмоване цуценя.
Про це повідомляють на сайті поліції охорони.
Ймовірно, цуценя потрапило під колеса автівки. В результаті отриманих травм тварина була нездатна самостійно рухатися.
Завдяки небайдужості поліцейських охорони Вадима Войцехівського і Миколи Сахарука, травмоване цуценя протягом лічених хвилин потрапило до комунального підприємства для безпритульних тварин «Ласка». Там чотирилапа малеча отримала всю необхідну допомогу і його життю, нічого не загрожує.
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Про це повідомляють на сайті поліції охорони.
Ймовірно, цуценя потрапило під колеса автівки. В результаті отриманих травм тварина була нездатна самостійно рухатися.
Завдяки небайдужості поліцейських охорони Вадима Войцехівського і Миколи Сахарука, травмоване цуценя протягом лічених хвилин потрапило до комунального підприємства для безпритульних тварин «Ласка». Там чотирилапа малеча отримала всю необхідну допомогу і його життю, нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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