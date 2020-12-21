У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка





Про це



Ймовірно, цуценя потрапило під колеса автівки. В результаті отриманих травм тварина була нездатна самостійно рухатися.



Завдяки небайдужості поліцейських охорони Вадима Войцехівського і Миколи Сахарука, травмоване цуценя протягом лічених хвилин потрапило до комунального підприємства для безпритульних тварин «Ласка». Там чотирилапа малеча отримала всю необхідну допомогу і його життю, нічого не загрожує.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 січня біля 11-ї години в районі автостанції № 2 по вулиці Львівській екіпаж групи реагування поліції охорони на зустрічний смузі виявив сильно травмоване цуценя.Про це повідомляють на сайті поліції охорони.Ймовірно, цуценя потрапило під колеса автівки. В результаті отриманих травм тварина була нездатна самостійно рухатися.Завдяки небайдужості поліцейських охорони, травмоване цуценя протягом лічених хвилин потрапило до комунального підприємства для безпритульних тварин «Ласка». Там чотирилапа малеча отримала всю необхідну допомогу і його життю, нічого не загрожує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію