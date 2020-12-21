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У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка

У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка
7 січня біля 11-ї години в районі автостанції № 2 по вулиці Львівській екіпаж групи реагування поліції охорони на зустрічний смузі виявив сильно травмоване цуценя.

Про це повідомляють на сайті поліції охорони.

Ймовірно, цуценя потрапило під колеса автівки. В результаті отриманих травм тварина була нездатна самостійно рухатися.

Завдяки небайдужості поліцейських охорони Вадима Войцехівського і Миколи Сахарука, травмоване цуценя протягом лічених хвилин потрапило до комунального підприємства для безпритульних тварин «Ласка». Там чотирилапа малеча отримала всю необхідну допомогу і його життю, нічого не загрожує.

У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка
У Луцьку поліцейські врятували цуценя, яке на дорозі збила автівка


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Теги: допомога, поліцейські, цуценя, Луцьк
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