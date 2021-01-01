Одужало менше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:11
За минулу добу на Волині зареєстрували 154 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 44,
Луцький район – 14,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 16,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 19,
Ковельський район – 16,
Локачинський район – 9,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 10,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 6,
Старовижівський район – 2,
Шацький район – 1.
Усього станом на 21 січня в області зареєстрували 35 721 випадок.
Одужало – 33 041 особа (за останню добу – 97).
Летальні випадки – 561 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 139 353 особи, за минулу добу - 512 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Із цієї кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 44,
Луцький район – 14,
м. Нововолинськ – 6,
Володимир-Волинський район – 16,
Горохівський район – 1,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район – 19,
Ковельський район – 16,
Локачинський район – 9,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 10,
Маневицький район – 7,
Рожищенський район – 6,
Старовижівський район – 2,
Шацький район – 1.
Усього станом на 21 січня в області зареєстрували 35 721 випадок.
Одужало – 33 041 особа (за останню добу – 97).
Летальні випадки – 561 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 139 353 особи, за минулу добу - 512 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Одужало менше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:11