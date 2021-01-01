Одужало менше людей, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 44,

Луцький район – 14,

м. Нововолинськ – 6,

Володимир-Волинський район – 16,

Горохівський район – 1,

Іваничівський район – 1,

Ківерцівський район – 19,

Ковельський район – 16,

Локачинський район – 9,

Любомльський район – 2,

Любешівський район – 10,

Маневицький район – 7,

Рожищенський район – 6,

Старовижівський район – 2,

Шацький район – 1.



Усього станом на 21 січня в області зареєстрували 35 721 випадок.



Одужало – 33 041 особа (за останню добу – 97).



Летальні випадки – 561 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 139 353 особи, за минулу добу - 512 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 154 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 44,Луцький район – 14,м. Нововолинськ – 6,Володимир-Волинський район – 16,Горохівський район – 1,Іваничівський район – 1,Ківерцівський район – 19,Ковельський район – 16,Локачинський район – 9,Любомльський район – 2,Любешівський район – 10,Маневицький район – 7,Рожищенський район – 6,Старовижівський район – 2,Шацький район – 1.Усього станом на 21 січня в області зареєстрували 35 721 випадок.Одужало – 33 041 особа (за останню добу – 97).Летальні випадки – 561 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 139 353 особи, за минулу добу - 512 осіб.

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