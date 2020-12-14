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У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків

У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків
Лучани об'єдналися заради того, щоб позбавити місто реклами з продажу наркотиків, яку торговці залишають у вигляді написів на будинках обласного центру.

Про це "Суспільному" розповів співорганізатор акції Іван Гриник.

Про акцію із зафарбовування інтернет-адрес з продажу наркотиків організатори повідомили у соціальних мережах.

До акції долучилось 20 волонтерів, які за власні кошти купували балончики з фарбою для того, щоб зафарбувати написи на будівлях, що містять посилання на телеграм-канали, де здійснюється збут наркотиків.

Організатор акції Іван Гриник розповів, що захід спрямований на протидію розповсюдження інформації щодо написів із рекламою наркотиків у місті. А також задля того, щоб запобігти поширенню в молодіжному середовищі інформації про інтернет-мережу з розповсюдження наркотиків.

Волонтери працювали майже у всіх мікрорайонах Луцька. Кожен вибирав собі те місце, де бачив, або ж знає про існування написів з рекламою наркотиків. Загалом волонтерами впродовж дня вдалось зафарбувати 100 таких інтернет-адрес.

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Теги: Луцьк, реклама наркотиків, знищення, волонтери
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