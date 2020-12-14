У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків
Сьогодні, 12:43
Лучани об'єдналися заради того, щоб позбавити місто реклами з продажу наркотиків, яку торговці залишають у вигляді написів на будинках обласного центру.
Про це "Суспільному" розповів співорганізатор акції Іван Гриник.
Про акцію із зафарбовування інтернет-адрес з продажу наркотиків організатори повідомили у соціальних мережах.
До акції долучилось 20 волонтерів, які за власні кошти купували балончики з фарбою для того, щоб зафарбувати написи на будівлях, що містять посилання на телеграм-канали, де здійснюється збут наркотиків.
Організатор акції Іван Гриник розповів, що захід спрямований на протидію розповсюдження інформації щодо написів із рекламою наркотиків у місті. А також задля того, щоб запобігти поширенню в молодіжному середовищі інформації про інтернет-мережу з розповсюдження наркотиків.
Волонтери працювали майже у всіх мікрорайонах Луцька. Кожен вибирав собі те місце, де бачив, або ж знає про існування написів з рекламою наркотиків. Загалом волонтерами впродовж дня вдалось зафарбувати 100 таких інтернет-адрес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це "Суспільному" розповів співорганізатор акції Іван Гриник.
Про акцію із зафарбовування інтернет-адрес з продажу наркотиків організатори повідомили у соціальних мережах.
До акції долучилось 20 волонтерів, які за власні кошти купували балончики з фарбою для того, щоб зафарбувати написи на будівлях, що містять посилання на телеграм-канали, де здійснюється збут наркотиків.
Організатор акції Іван Гриник розповів, що захід спрямований на протидію розповсюдження інформації щодо написів із рекламою наркотиків у місті. А також задля того, щоб запобігти поширенню в молодіжному середовищі інформації про інтернет-мережу з розповсюдження наркотиків.
Волонтери працювали майже у всіх мікрорайонах Луцька. Кожен вибирав собі те місце, де бачив, або ж знає про існування написів з рекламою наркотиків. Загалом волонтерами впродовж дня вдалось зафарбувати 100 таких інтернет-адрес.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків
Сьогодні, 12:43
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:20
У Луцьку на Привокзальній горіла квартира: деталі пожежі
Сьогодні, 10:32