У Луцьку замалювали 100 інтернет-адрес з продажу наркотиків





Про це Іван Гриник.



Про акцію із зафарбовування інтернет-адрес з продажу наркотиків організатори повідомили у соціальних мережах.



До акції долучилось 20 волонтерів, які за власні кошти купували балончики з фарбою для того, щоб зафарбувати написи на будівлях, що містять посилання на телеграм-канали, де здійснюється збут наркотиків.



Організатор акції Іван Гриник розповів, що захід спрямований на протидію розповсюдження інформації щодо написів із рекламою наркотиків у місті. А також задля того, щоб запобігти поширенню в молодіжному середовищі інформації про інтернет-мережу з розповсюдження наркотиків.



Волонтери працювали майже у всіх мікрорайонах Луцька. Кожен вибирав собі те місце, де бачив, або ж знає про існування написів з рекламою наркотиків. Загалом волонтерами впродовж дня вдалось зафарбувати 100 таких інтернет-адрес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани об'єдналися заради того, щоб позбавити місто реклами з продажу наркотиків, яку торговці залишають у вигляді написів на будинках обласного центру.Про це "Суспільному" розповів співорганізатор акціїПро акцію із зафарбовування інтернет-адрес з продажу наркотиків організатори повідомили у соціальних мережах.До акції долучилось 20 волонтерів, які за власні кошти купували балончики з фарбою для того, щоб зафарбувати написи на будівлях, що містять посилання на телеграм-канали, де здійснюється збут наркотиків.Організатор акції Іван Гриник розповів, що захід спрямований на протидію розповсюдження інформації щодо написів із рекламою наркотиків у місті. А також задля того, щоб запобігти поширенню в молодіжному середовищі інформації про інтернет-мережу з розповсюдження наркотиків.Волонтери працювали майже у всіх мікрорайонах Луцька. Кожен вибирав собі те місце, де бачив, або ж знає про існування написів з рекламою наркотиків. Загалом волонтерами впродовж дня вдалось зафарбувати 100 таких інтернет-адрес.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію