вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу

Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 59 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, за останню добу коронавірус виявили:

м. Луцьк – 17,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 4,
Локачинський район – 1,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 3.

Усього станом на 1 лютого в області зареєстрували 36 877 випадків.
Одужало – 34 191 особи (за останню добу – 48). Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 144 821 особу, за минулу добу обстежили 313 осіб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Відомо, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні в останній день січня
Сьогодні, 08:53
Яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
31 січень, 11:20
Повідомили кількість нових інфікованих коронавірусом за минулу добу
31 січень, 08:52
Де на Волині виявили нові випадки інфікування коронавірусом за минулу добу
30 січень, 11:27
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи
Сьогодні, 11:00
У Луцьку візьмуться за пасажирів, які платять готівкою в маршрутках
Сьогодні, 10:37
Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу
Сьогодні, 10:30
Помер директор Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Луцькради
Сьогодні, 10:25
«Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Чотири людини померло і 76 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
27 січень, 10:40
Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу Головний санітарний лікар Волині розповіла, чому в області фіксують менше випадків коронавірусу
13 січень, 14:00
За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
29 грудень, 2020, 12:25
Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша
23 грудень, 2020, 14:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник з Луцька розповів, чому на похорон приносять парну кількість квітів
Сьогодні, 12:03
 0
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
 0
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
 0
Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8