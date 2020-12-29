Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, за останню добу коронавірус виявили:



м. Луцьк – 17,

Луцький район – 9,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 2,

Рожищенський район – 4,

м. Нововолинськ – 4,

Локачинський район – 1,

Шацький район – 2,

Ратнівський район – 2,

Камінь-Каширський район – 4,

Любешівський район – 5,

Маневицький район – 3.



Усього станом на 1 лютого в області зареєстрували 36 877 випадків.

Одужало – 34 191 особи (за останню добу – 48). Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 144 821 особу, за минулу добу обстежили 313 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 59 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, за останню добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 17,Луцький район – 9,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 2,Рожищенський район – 4,м. Нововолинськ – 4,Локачинський район – 1,Шацький район – 2,Ратнівський район – 2,Камінь-Каширський район – 4,Любешівський район – 5,Маневицький район – 3.Усього станом на 1 лютого в області зареєстрували 36 877 випадків.Одужало – 34 191 особи (за останню добу – 48). Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 144 821 особу, за минулу добу обстежили 313 осіб.

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