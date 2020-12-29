Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу
Сьогодні, 10:30
За минулу добу на Волині зареєстрували 59 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 17,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 4,
Локачинський район – 1,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 1 лютого в області зареєстрували 36 877 випадків.
Одужало – 34 191 особи (за останню добу – 48). Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 144 821 особу, за минулу добу обстежили 313 осіб.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 17,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 2,
Рожищенський район – 4,
м. Нововолинськ – 4,
Локачинський район – 1,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 2,
Камінь-Каширський район – 4,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 3.
Усього станом на 1 лютого в області зареєстрували 36 877 випадків.
Одужало – 34 191 особи (за останню добу – 48). Летальні випадки – 578 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 144 821 особу, за минулу добу обстежили 313 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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