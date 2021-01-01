Помер журналіст та письменник з Волині

Володимир Тихонович Василюк.



Чоловіка не стало 3 лютого. Сумну звістку Раїса Мацюк у спільноті «Тут всі свої»,



Рідні та близькі попрощалися з Володимиром Василюком 4 лютого у Києві.



Довідково: народився 1 травня 1941 року у селі Щурин Рожищенського району. Перекладач, журналіст. Володар Премія імені Олени Пчілки (2005). Закінчив Львівський університет. Працював у видавництвах «Дніпро», «Молодь», часописі «Кур’єр ЮНЕСКО», дитячому журналі «Веселочка». Від 1973 року займався художнім перекладом. Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (1993).







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