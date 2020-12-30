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У волинській громаді депутати двічі не змогли призначити старосту. ВІДЕО

У волинській громаді депутати двічі не змогли призначити старосту. ВІДЕО
У Ківерцівській громаді досі не призначили старосту Сокиричівського округу. Вдруге на пленарному засіданні пропонували кандидатуру Валентина Федорука, втім депутати не проголосували "за".

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Під адмінбудівлею з плакатами зібрались прихильники Валентина Федорука та його опоненти. Загалом було - 50 людей.

Другим питанням на пленарному засіданні Ківерцівської громади розглядали призначення старости Сокиричівського округу. Міський голова Олександр Ковальчук запропонував кандидатуру Валентина Федорука. Після обговорення, питання двічі виносили на голосування, жодного разу більшості голосів депутатів воно не набрало.

У підсумку голова громади Олександр Ковальчук сказав, що втретє на наступному пленарному засіданні повторно пропонуватиме Валентина Федорука на посаду старости.

На Волині подібні ситуації були в трьох громадах: Колківській, Рожищенській та Турійській. Там частина мешканців не погоджувалися з кандидатурою міського голови, - обрали компромісну персону, - каже консультант Асоціації міст України Валентин Малиновський.

Законодавчо це питання не врегульовано, за пропозицію голови - рада затверджує кандидатуру. Якщо - ні, то процес може бути нескінченним. Фахівець каже: компроміс треба шукати, бо коли немає старости - страждає вся округа.

Якщо не буде прийнято законодавчих змін, то голова буде зобов’язаний провести громадське обговорення у старостаті та буде змушений внести кандидатуру, яку хочуть люди цих сіл.

Нагадаємо, 24 грудня, на пленарному засіданні у Ківерцівській громаді була ще одна кандидатура на посаду старости Сокиричівського округу - Юлія Хвалько. Жінку підтримувала частина громади. Тоді міський голова Олександр Ковальчук питання призначення старости Сокиричівського округу зняв з розгляду на доопрацювання. Пообіцяв розглянути питання про призначення на наступному засіданні та запропонувати третю кандидатуру на посаду голови.


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Теги: староста, Ківерцівська громада, Валентин Федорук
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