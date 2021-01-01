Дві смерті і понад сотня нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 42,

Луцький район – 14,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 18,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 4,

Володимир-Волинський район – 1,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 3,

Шацький район – 4,

Ратнівський район – 5,

Турійський район – 2,

Любешівський район – 6,

Маневицький район – 4.



Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 38 024 випадки.

Одужало 35 403 особи (за останню добу - 87).



Летальні випадки – 602 (за останню добу – 2 в Ківерцівському районі).



Методом ПЛР всього обстежили 151 423 особи, за минулу добу обстежено — 604 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 112 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 42,Луцький район – 14,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 18,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 4,Володимир-Волинський район – 1,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 2,Ковельський район – 3,Шацький район – 4,Ратнівський район – 5,Турійський район – 2,Любешівський район – 6,Маневицький район – 4.Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 38 024 випадки.Одужало 35 403 особи (за останню добу - 87).Летальні випадки – 602 (за останню добу – 2 в Ківерцівському районі).Методом ПЛР всього обстежили 151 423 особи, за минулу добу обстежено — 604 особи.

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