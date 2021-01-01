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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і понад сотня нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті і понад сотня нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 112 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 42,
Луцький район – 14,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 18,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 1,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 3,
Шацький район – 4,
Ратнівський район – 5,
Турійський район – 2,
Любешівський район – 6,
Маневицький район – 4.

Усього станом на 13 лютого в області зареєстрували 38 024 випадки.
Одужало 35 403 особи (за останню добу - 87).

Летальні випадки – 602 (за останню добу – 2 в Ківерцівському районі).

Методом ПЛР всього обстежили 151 423 особи, за минулу добу обстежено — 604 особи.

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Теги: коронавірус, випадки, хворі, Волинь
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