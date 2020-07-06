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У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який лежав у снігу

У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який лежав у снігу
У Луцьку вночі патрульні доставили чоловіків у безпорадному стані додому.

Вчора, близько 23-ї години, луцькі патрульні отримали виклик, що поблизу зупинки на вулиці Карбишева лежить у снігу невідома особа, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який був у безпорадному стані. Його відвезли за адресою проживання та передали дружині.

Згодом, за годину, до патрульних звернувся заявник, який повідомив, що його 33-річний син (людина з інвалідністю) вранці пішов із дому і не повернувся. Чоловік назвав його прикмети та місця, де син може перебувати.

Інспектори передали інформацію іншим екіпажам. Згодом чоловіка віднайшли та доставили за місцем проживання. У двох випадках завдяки патрульним, особи потрапили додому та почувалися в безпеці.


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Теги: патрульні, допомога, Луцьк
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