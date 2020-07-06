У Луцьку патрульні допомогли чоловікові, який лежав у снігу

У Луцьку вночі патрульні доставили чоловіків у безпорадному стані додому.Вчора, близько 23-ї години, луцькі патрульні отримали виклик, що поблизу зупинки на вулиці Карбишева лежить у снігу невідома особа, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили чоловіка, який був у безпорадному стані. Його відвезли за адресою проживання та передали дружині.Згодом, за годину, до патрульних звернувся заявник, який повідомив, що його 33-річний син (людина з інвалідністю) вранці пішов із дому і не повернувся. Чоловік назвав його прикмети та місця, де син може перебувати.Інспектори передали інформацію іншим екіпажам. Згодом чоловіка віднайшли та доставили за місцем проживання. У двох випадках завдяки патрульним, особи потрапили додому та почувалися в безпеці.