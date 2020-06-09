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Судили луцького прикордонника, якого спіймали на хабарі

Судили луцького прикордонника, якого спіймали на хабарі
Суд Волинської області виніс вирок прикордоннику, який за грошову винагороду сприяв переміщенню сигарет через кордон.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Хабарником виявився молодший сержант, інспектор прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького загону, уродженець смт Турійськ Волинської області.

У жовтні 2020 року у нього виник злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному переміщенню поза пунктами пропуску через державний кордон України з Республіки Білорусь на територію України підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом надання інформації щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів та невжиття заходів реагування щодо припинення протиправних дій.

Він у Ковелі зустрівся з іншим чоловіком, запропонувавши свої «послуги» щодо сприяння у переміщенні сигарет, при цьому встановивши «тариф» у 30 доларів США за 1 переміщуваний ящик тютюнових виробів. Співрозмовник прикордонника погодився на його умови та в подальшому про це сповістив компетентні правоохоронні органи.

21 жовтня 2020 року інспектор отримав 8500 гривень неправомірної вигоди за ввезення з території Білорусі 10 ящиків (500 блоків) сигарет «Фест», а 16 листопада – 23 000 гривень за переміщення вже 27 ящиків (1350 блоків) сигарет «Фест». Після цього зловмисника затримали.

Затримання відбулось за участю співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки по Луцькому прикордонному загону Головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби спільно зі співробітниками відділу «К» УСБУ та слідчим ДБР, за процесуального керівництва військової прокуратури.

Свою провину хабарник визнав повністю, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

У підсумку, за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 ККУ, суд призначив йому 25 500 гривень штрафу та позбавив права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на один рік.

Крім того, обвинувачений має відшкодувати в дохід держави процесуальні витрати за проведення експертиз у сумі 10 950 грн.

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Теги: суд, хабарник, прикордонник, вирок, Волинь
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