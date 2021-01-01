На Волині від знищення вогнем врятували декілька будинків

За добу 22 лютого підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області здійснили 52 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань. Хибних викликів – 1.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема о 05:22 22 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Сільце Ковельського району. О 06:21 силами вогнеборців 21-го державного пожежно-рятувального поста, 4-ої державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Кашівка ліквідовано пожежу, що виникла у котельні приватного будинку, поширилася на пластикове оздоблення стін та стелі. Імовірно, до загорання призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Ще одну пожежу на Ковельщині ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони села Облапи – обідньої пори горів півтораповерховий дерев’яний житловий будинок. О 13:37 горіння локалізоване, о 13:40 – ліквідоване. Вогнем знищено стіну на незначній площі, пошкоджено 7м2 дерев’яного оздоблення стін. За попередніми даними, пожежа трапилася через недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.22 лютого о 07:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Бистровиця Горохівського району. За місцем події направлено чергову варту 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів. Після прибуття підрозділу виявили горіння дерев'яної міжкімнатної стіни, на гасіння подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось ліквідувати о 07:56 в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції димоходу пічного опалення.