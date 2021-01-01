вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від знищення вогнем врятували декілька будинків

На Волині від знищення вогнем врятували декілька будинків
За добу 22 лютого підрозділи Управління ДСНС України у Волинській області здійснили 52 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань. Хибних викликів – 1.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.

Зокрема о 05:22 22 лютого до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку в селі Сільце Ковельського району. О 06:21 силами вогнеборців 21-го державного пожежно-рятувального поста, 4-ої державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної охорони села Кашівка ліквідовано пожежу, що виникла у котельні приватного будинку, поширилася на пластикове оздоблення стін та стелі. Імовірно, до загорання призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Ще одну пожежу на Ковельщині ліквідували рятувальники двох пожежно-рятувальних підрозділів міста Ковеля та працівники місцевої пожежної охорони села Облапи – обідньої пори горів півтораповерховий дерев’яний житловий будинок. О 13:37 горіння локалізоване, о 13:40 – ліквідоване. Вогнем знищено стіну на незначній площі, пошкоджено 7м2 дерев’яного оздоблення стін. За попередніми даними, пожежа трапилася через недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

22 лютого о 07:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Бистровиця Горохівського району. За місцем події направлено чергову варту 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Горохів. Після прибуття підрозділу виявили горіння дерев'яної міжкімнатної стіни, на гасіння подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось ліквідувати о 07:56 в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції димоходу пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, пожежі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку станом на 23 лютого
Сьогодні, 09:18
На Волині від знищення вогнем врятували декілька будинків
Сьогодні, 09:14
«Рабен Україна» пропонує комфортні перевезення вантажів*
Сьогодні, 09:00
Повідомили, скільки хворих на коронавірус виявили за добу в Україні та на Волині зокрема
Сьогодні, 08:53
Схожі новини
У селі на Волині горів житловий будинок У селі на Волині горів житловий будинок
22 лютий, 17:38
Під час пожежі постраждав волинянин, чоловік – у лікарні Під час пожежі постраждав волинянин, чоловік – у лікарні
11 лютий, 11:43
На Волині пожежники рятували від вогню 2 будинки На Волині пожежники рятували від вогню 2 будинки
10 лютий, 09:26
На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі На Волині горіли лазня, гараж та господарські будівлі
09 лютий, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у вантажному потязі прикордонники знайшли партію контрабандних сигарет. ФОТО
Сьогодні, 10:06
 0
Поліція Волині розшукує вірменина, який скоїв низку злочинів
Сьогодні, 09:55
 0
На Волині з 24 лютого діятиме «жовтий» рівень епідемічної небезпеки
Сьогодні, 09:43
 0
Дві смерті та 128 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
 0
Курс валют у Луцьку станом на 23 лютого
Сьогодні, 09:18
 0
Медіа
відео
1/8