У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО

У Луцьку в ніч на 20 лютого патрульні виявили порушення ПДР автомобілем Skoda Octavia, водій якого не подав сигнал світловим покажчиком повороту відповідного напрямку перед перестроюванням.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Керманич зупинився на вимогу поліцейських, але згодом знову розпочав рух.Патрульні зреагували та, увімкнувши проблискові маячки і спеціальний звуковий сигнал, почали переслідувати автівку, водій якої пришвидшував рух та направився на вулицю Володимирську, намагаючись втекти.Однак вже за кілька хвилин охоронці порядку виявили авто на узбіччі з механічними пошкодженнями.Як з’ясувалося, 37-річний чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на замет снігу. На місце події викликали медиків. На щастя, водій не травмувався.Також у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі він відмовився в присутності двох свідків.На нього склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Надати будь-які пояснення патрульним щодо своїх дій він відмовився в категоричній формі. Тож усі матеріали справи передали до суду для прийняття рішення.