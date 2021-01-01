вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО

У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО
У Луцьку в ніч на 20 лютого патрульні виявили порушення ПДР автомобілем Skoda Octavia, водій якого не подав сигнал світловим покажчиком повороту відповідного напрямку перед перестроюванням.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Керманич зупинився на вимогу поліцейських, але згодом знову розпочав рух.

Патрульні зреагували та, увімкнувши проблискові маячки і спеціальний звуковий сигнал, почали переслідувати автівку, водій якої пришвидшував рух та направився на вулицю Володимирську, намагаючись втекти.

Однак вже за кілька хвилин охоронці порядку виявили авто на узбіччі з механічними пошкодженнями.

Як з’ясувалося, 37-річний чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на замет снігу. На місце події викликали медиків. На щастя, водій не травмувався.

Також у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі він відмовився в присутності двох свідків.

На нього склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування в стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Надати будь-які пояснення патрульним щодо своїх дій він відмовився в категоричній формі. Тож усі матеріали справи передали до суду для прийняття рішення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, патрульна поліція, втеча
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками
Сьогодні, 17:55
У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти товар на понад 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:20
Коли і на скільки в Україні підвищать пенсії
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО
30 листопад, -0001, 00:00
Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника Ховав наркотики у масці: вночі у Луцьку затримали правопорушника
Сьогодні, 14:55
У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків
22 лютий, 19:31
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку за злочин
17 лютий, 17:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотіла пропустити школу: на Донеччині 15-річна дівчина отруїлася пігулками
Сьогодні, 17:55
 0
У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
У центрі Києва на жінку з даху впала брила льоду. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Через Волинь білорус хотів незаконно провезти товар на понад 17 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:20
 0
Коли і на скільки в Україні підвищать пенсії
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8