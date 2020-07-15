«Спочатку був мандраж»: хто робить перші щеплення від коронавірусу на Волині

Сімейний лікарта медсестра, що увійшли до складу мобільної бригади, створеної на базі КП «Луцький ЦПМД №1», роблять перші щеплення виробництва Oxford/AstraZeneca на Волині.Про це стало відомо у четвер, 25 лютого, під час брифінгу біля «ковідного» шпиталю у Боголюбах.Лікар Наталія Щербіна розповіла, що спочатку медики проходили навчання, які відбувалися у два етапи, під час якого їх ознайомлювали з вакциною, європейським досвідом, розповідали про методи введення, показання та протипоказання, як оглядати людей перед щепленням тощо.«Вакцина від коронавірусу відрізняється, наприклад, від вакцини проти правця дозою і самим вмістом флакона. Сама процедура дуже подібна на звичайні наші щеплення, які роблять дітям від народження», - запевнила Наталія Щербіна.За її словами, єдиний протипоказ – зареєстрований анафілактичний шок на вакцинацію. Старший вік, супутня важка патологія, каже лікар, радше показ до вакцинації від COVID-19.«Люди старші 65-80 років йтимуть у другій хвилі вакцинації. Супутня патологія ускладнює перебіг коронавірусу», - наголошує вона.Своєю чергою, медсестра Людмила Колодій зазначила, що перед вакцинацією лікар консультує пацієнта, пацієнт повинен підписати інформаційну згоду, потім отримує вакцину і далі фахівці слідкують за станом вакцинованого протягом 30 хвилин.«Перед тим, як робити перше щеплення, мандраж у мене, чесно кажучи, був. Основний акцент під час навчань у Києві був на тому, аби надати невідкладну медичну допомогу. За кордоном дещо по-іншому вакцинують і там відразу «швидка» стоїть. Ми брали з собою медикаменти, «невідкладку», були готові сповна, але я дуже задоволена сьогоднішнім днем, усе минуло чудово, нам прекрасно організували робоче місце і надали все необхідне», - поділилася Людмила Колодій.Заступниця голови ОДА Людмила Тимощук додала, що на сьогодні, 25 лютого, мобільній бригаді виділили 70 доз вакцин від коронавірусної інфекції.«Скільки їх витратять буде залежати від стану здоров’я тих медиків, які зголосяться пройти вакцинацію. Може, будуть не всі 70, бо це ж життєві обставини…», - сказала посадовиця і запевнила, що вакцинація – добровільне явище, тож ніхто не примушує до неї медиків «ковідних» стаціонарів, що опинилися у першій хвилі.