У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО





Відео з місця аварії до редакції



Автопригода трапилася сьогодні, 14 березня, поблизу школи № 8. Внасділок ДТП сірий легковик Toyota отримпв значне пошкодження - у нього відвалився бампер.



Деталі автопригоди наразі з’ясовуються.







Фото - ілюстративне.



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