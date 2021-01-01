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У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО

У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО
У Ковелі на перехресті вулиць Сагайдачного і Театральної сталася дорожньо-транспортна пригода.

Відео з місця аварії до редакції «Ковель media» надіслали очевидці.

Автопригода трапилася сьогодні, 14 березня, поблизу школи № 8. Внасділок ДТП сірий легковик Toyota отримпв значне пошкодження - у нього відвалився бампер.

Деталі автопригоди наразі з’ясовуються.



Фото - ілюстративне.

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Теги: аварія, Ковель, школа
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