У місті на Волині поблизу школи – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:13
У Ковелі на перехресті вулиць Сагайдачного і Театральної сталася дорожньо-транспортна пригода.
Відео з місця аварії до редакції «Ковель media» надіслали очевидці.
Автопригода трапилася сьогодні, 14 березня, поблизу школи № 8. Внасділок ДТП сірий легковик Toyota отримпв значне пошкодження - у нього відвалився бампер.
Деталі автопригоди наразі з’ясовуються.
Фото - ілюстративне.
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Відео з місця аварії до редакції «Ковель media» надіслали очевидці.
Автопригода трапилася сьогодні, 14 березня, поблизу школи № 8. Внасділок ДТП сірий легковик Toyota отримпв значне пошкодження - у нього відвалився бампер.
Деталі автопригоди наразі з’ясовуються.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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