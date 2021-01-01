Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Сьогодні, 09:10
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" (поліклініка №1) Ігор Гнетньов з дружиною Світланою, яка теж є лікарем в обласній клінічній лікарні, а також інші медичні працівники поліклініки вакцинувались від COVID-19.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
"Власний приклад - найкращий аргумент у дискусії щодо необхідності якнайшвидшої вакцинації. Особливо це стосується медичних працівників, які щодня спілкуються з десятками пацієнтів і не мають права ставити під загрозу їх здоров'я" - зазначив Ігор Гнетньов.
У медзакладі нагадують, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, зверніться до свого сімейного лікаря і він запише вас у список охочих. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення.
Якщо ж у вас вже є симптоми COVID-19, ви можете за направленням сімейного лікаря, безкоштовно зробити швидкий тест або ПЛР-тест у нашому медичному закладі.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
"Власний приклад - найкращий аргумент у дискусії щодо необхідності якнайшвидшої вакцинації. Особливо це стосується медичних працівників, які щодня спілкуються з десятками пацієнтів і не мають права ставити під загрозу їх здоров'я" - зазначив Ігор Гнетньов.
У медзакладі нагадують, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, зверніться до свого сімейного лікаря і він запише вас у список охочих. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення.
Якщо ж у вас вже є симптоми COVID-19, ви можете за направленням сімейного лікаря, безкоштовно зробити швидкий тест або ПЛР-тест у нашому медичному закладі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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