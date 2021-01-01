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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу

Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Директор КП "Луцький центр первинної медичної допомоги" (поліклініка №1) Ігор Гнетньов з дружиною Світланою, яка теж є лікарем в обласній клінічній лікарні, а також інші медичні працівники поліклініки вакцинувались від COVID-19.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.

"Власний приклад - найкращий аргумент у дискусії щодо необхідності якнайшвидшої вакцинації. Особливо це стосується медичних працівників, які щодня спілкуються з десятками пацієнтів і не мають права ставити під загрозу їх здоров'я" - зазначив Ігор Гнетньов.

У медзакладі нагадують, якщо ви також бажаєте вакцинуватись, зверніться до свого сімейного лікаря і він запише вас у список охочих. Як тільки з’явиться можливість, вас повідомлять і запросять на щеплення.

Якщо ж у вас вже є симптоми COVID-19, ви можете за направленням сімейного лікаря, безкоштовно зробити швидкий тест або ПЛР-тест у нашому медичному закладі.
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу
Очільник луцької поліклініки разом з дружиною вакцинувався від коронавірусу

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Теги: вакцинація, коронавірус, Луцьк
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