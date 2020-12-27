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Дубль «Волині» програв в Ужгороді

Дубль «Волині» програв в Ужгороді
Стартовим матчем весняної частини сезону «Волинь-2» завершувала перше коло поточного чемпіонату. У гостях наші футболісти зустрічалися з досвідченими суперниками з «Ужгорода».

Як інформує пресслужба футбольного клубу, господарі, у складі яких виступає чимало досвідчених гравців, як то Пуканич, Допілка, Сартіна, Ряшко, з перших хвилин захопили ініціативу й відверто домінували у грі. На жаль, лучанам ніяк не вдавалося створити серйозних загроз воротам ужгородців.

Проте у першому таймі наша оборона більш-менш справлялася з атаками суперника. І лише на 36-й хвилині гри дальній удар Пуканича в нижній кут пробив Коркодима і рахунок став 1:0.

Після відпочинку ситуація на полі кардинально не змінилася. Атакувальні потуги «Волині-2» якщо не блокувалися захистом ужгородців, то не знаходили логічного завершення через брак взаємодії.

Натомість господарі зуміли ще двічі забити. На 62-й хвилині Вишневський бісиклетою відправив круглого точно у нижній кут воріт лучан, а на 79-й хвилині він же оформив дубль, коли безперешкодно замкнув флангову подачу, яка, здалося, стала несподіванкою для наших захисників.

У підсумку – поразка 0:3 і варто сподіватися що в наступному турі, який відбудеться 27 березня, «Волинь-2» зможе зачепитися за очки у Вінниці в матчі проти аутсайдера чемпіонату – місцевої «Ниви».


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Теги: ФК Волинь дубль, Ужгород, матч
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