Дубль «Волині» програв в Ужгороді





Як інформує Пуканич, Допілка, Сартіна, Ряшко, з перших хвилин захопили ініціативу й відверто домінували у грі. На жаль, лучанам ніяк не вдавалося створити серйозних загроз воротам ужгородців.



Проте у першому таймі наша оборона більш-менш справлялася з атаками суперника. І лише на 36-й хвилині гри дальній удар Пуканича в нижній кут пробив Коркодима і рахунок став 1:0.



Після відпочинку ситуація на полі кардинально не змінилася. Атакувальні потуги «Волині-2» якщо не блокувалися захистом ужгородців, то не знаходили логічного завершення через брак взаємодії.



Натомість господарі зуміли ще двічі забити. На 62-й хвилині Вишневський бісиклетою відправив круглого точно у нижній кут воріт лучан, а на 79-й хвилині він же оформив дубль, коли безперешкодно замкнув флангову подачу, яка, здалося, стала несподіванкою для наших захисників.



У підсумку – поразка 0:3 і варто сподіватися що в наступному турі, який відбудеться 27 березня, «Волинь-2» зможе зачепитися за очки у Вінниці в матчі проти аутсайдера чемпіонату – місцевої «Ниви».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стартовим матчем весняної частини сезону «Волинь-2» завершувала перше коло поточного чемпіонату. У гостях наші футболісти зустрічалися з досвідченими суперниками з «Ужгорода».Як інформує пресслужба футбольного клубу, господарі, у складі яких виступає чимало досвідчених гравців, як то, з перших хвилин захопили ініціативу й відверто домінували у грі. На жаль, лучанам ніяк не вдавалося створити серйозних загроз воротам ужгородців.Проте у першому таймі наша оборона більш-менш справлялася з атаками суперника. І лише на 36-й хвилині гри дальній удар Пуканича в нижній кут пробиві рахунок став 1:0.Після відпочинку ситуація на полі кардинально не змінилася. Атакувальні потуги «Волині-2» якщо не блокувалися захистом ужгородців, то не знаходили логічного завершення через брак взаємодії.Натомість господарі зуміли ще двічі забити. На 62-й хвилинібісиклетою відправив круглого точно у нижній кут воріт лучан, а на 79-й хвилині він же оформив дубль, коли безперешкодно замкнув флангову подачу, яка, здалося, стала несподіванкою для наших захисників.У підсумку – поразка 0:3 і варто сподіватися що в наступному турі, який відбудеться 27 березня, «Волинь-2» зможе зачепитися за очки у Вінниці в матчі проти аутсайдера чемпіонату – місцевої «Ниви».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію