У волинській лікарні для хворих на Covid-19 завершують встановлювати кисневу станцію





Про це розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 26-го березня,



Кількість точок з киснем у лікарні буде понад сто, таким чином вдасться збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.



Система подачі кисню 25-го березня уже була підключена та протестована. З’явилося до 30-ти додаткових точок в інфекційному відділенні.



Мер зазначив, що залишилося оформити відповідну документацію та налагодити постачання кисню в 5-тонну ємність.



Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Нововолинську, голова громади зауважив, що місто знаходиться в «помаранчевій» зоні і статистика виявлення нових випадків COVID-19, як і по всій області, йде вгору.



Карпус закликав усіх громадян дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадав, що школи громади продовжать дистанційне навчання. Мер зауважив, що збільшилася кількість сімейних вогнищ.



Зазначимо, загалом станом на 26-те березня у Нововолинську зареєстрували 2973 випадки коронавірусу, 2510 людей одужали, 59 випадків – летальні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із квітня у Нововолинській центральній міській лікарні почне функціонувати киснева станція.Про це розповів міський голова Нововолинськана пресконференції для ЗМІ 26-го березня, пише "Буг".Кількість точок з киснем у лікарні буде понад сто, таким чином вдасться збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.Система подачі кисню 25-го березня уже була підключена та протестована. З’явилося до 30-ти додаткових точок в інфекційному відділенні.Мер зазначив, що залишилося оформити відповідну документацію та налагодити постачання кисню в 5-тонну ємність.Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Нововолинську, голова громади зауважив, що місто знаходиться в «помаранчевій» зоні і статистика виявлення нових випадків COVID-19, як і по всій області, йде вгору.Карпус закликав усіх громадян дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадав, що школи громади продовжать дистанційне навчання. Мер зауважив, що збільшилася кількість сімейних вогнищ.Зазначимо, загалом станом на 26-те березня у Нововолинську зареєстрували 2973 випадки коронавірусу, 2510 людей одужали, 59 випадків – летальні.

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