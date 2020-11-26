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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській лікарні для хворих на Covid-19 завершують встановлювати кисневу станцію

У волинській лікарні для хворих на Covid-19 завершують встановлювати кисневу станцію
Із квітня у Нововолинській центральній міській лікарні почне функціонувати киснева станція.

Про це розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 26-го березня, пише "Буг".

Кількість точок з киснем у лікарні буде понад сто, таким чином вдасться збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Система подачі кисню 25-го березня уже була підключена та протестована. З’явилося до 30-ти додаткових точок в інфекційному відділенні.

Мер зазначив, що залишилося оформити відповідну документацію та налагодити постачання кисню в 5-тонну ємність.

Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Нововолинську, голова громади зауважив, що місто знаходиться в «помаранчевій» зоні і статистика виявлення нових випадків COVID-19, як і по всій області, йде вгору.

Карпус закликав усіх громадян дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадав, що школи громади продовжать дистанційне навчання. Мер зауважив, що збільшилася кількість сімейних вогнищ.

Зазначимо, загалом станом на 26-те березня у Нововолинську зареєстрували 2973 випадки коронавірусу, 2510 людей одужали, 59 випадків – летальні.


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Теги: Нововолинська лікарня, киснева станція, вствновлення
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