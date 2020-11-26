У волинській лікарні для хворих на Covid-19 завершують встановлювати кисневу станцію
Сьогодні, 12:50
Із квітня у Нововолинській центральній міській лікарні почне функціонувати киснева станція.
Про це розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 26-го березня, пише "Буг".
Кількість точок з киснем у лікарні буде понад сто, таким чином вдасться збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.
Система подачі кисню 25-го березня уже була підключена та протестована. З’явилося до 30-ти додаткових точок в інфекційному відділенні.
Мер зазначив, що залишилося оформити відповідну документацію та налагодити постачання кисню в 5-тонну ємність.
Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Нововолинську, голова громади зауважив, що місто знаходиться в «помаранчевій» зоні і статистика виявлення нових випадків COVID-19, як і по всій області, йде вгору.
Карпус закликав усіх громадян дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадав, що школи громади продовжать дистанційне навчання. Мер зауважив, що збільшилася кількість сімейних вогнищ.
Зазначимо, загалом станом на 26-те березня у Нововолинську зареєстрували 2973 випадки коронавірусу, 2510 людей одужали, 59 випадків – летальні.
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Про це розповів міський голова Нововолинська Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 26-го березня, пише "Буг".
Кількість точок з киснем у лікарні буде понад сто, таким чином вдасться збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.
Система подачі кисню 25-го березня уже була підключена та протестована. З’явилося до 30-ти додаткових точок в інфекційному відділенні.
Мер зазначив, що залишилося оформити відповідну документацію та налагодити постачання кисню в 5-тонну ємність.
Щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Нововолинську, голова громади зауважив, що місто знаходиться в «помаранчевій» зоні і статистика виявлення нових випадків COVID-19, як і по всій області, йде вгору.
Карпус закликав усіх громадян дотримуватися протиепідемічних заходів. Нагадав, що школи громади продовжать дистанційне навчання. Мер зауважив, що збільшилася кількість сімейних вогнищ.
Зазначимо, загалом станом на 26-те березня у Нововолинську зареєстрували 2973 випадки коронавірусу, 2510 людей одужали, 59 випадків – летальні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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