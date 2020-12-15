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На декількох вулицях Луцька не працюють світлофори

На декількох вулицях Луцька не працюють світлофори
У Луцьку тимчасово не працюють світлофори на вулицях Теремнівська, Рівненська та Підгаєцька.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Як зазначили у патрульній поліції, світлофори не працюють у зв'язку з ремонтними роботами.

Фахівці обіцяють відновити їх роботу сьогодні, 7 квітня, до 17:00.

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Теги: світлофори, Луцьк, ремонтні роботи
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