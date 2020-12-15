На декількох вулицях Луцька не працюють світлофори
Сьогодні, 11:20
У Луцьку тимчасово не працюють світлофори на вулицях Теремнівська, Рівненська та Підгаєцька.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Як зазначили у патрульній поліції, світлофори не працюють у зв'язку з ремонтними роботами.
Фахівці обіцяють відновити їх роботу сьогодні, 7 квітня, до 17:00.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Як зазначили у патрульній поліції, світлофори не працюють у зв'язку з ремонтними роботами.
Фахівці обіцяють відновити їх роботу сьогодні, 7 квітня, до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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