На декількох вулицях Луцька не працюють світлофори





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.



Як зазначили у патрульній поліції, світлофори не працюють у зв'язку з ремонтними роботами.



Фахівці обіцяють відновити їх роботу сьогодні, 7 квітня, до 17:00.



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