Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга





Світлини на своїй сторінці у фейсбуці виклав Віктор Літевчук, - пише



На фото – костел та монастир ордену Капуцинів. Світлини зроблені у 1920-30 роках.



Також в мережу потрапили світлини церкви св. Трійці, яка колись була у місті Устилуг. Фото зроблене штабним фотографом Українських Січових Стрільців Миколою Угрин-Безгрішним у 1916 році.



Віктор Літевчук оприлюднив ще дві світлини військового фотографа Миколи Угрин-Безгрішного, видані у 1916 році. Одна листівка з видом на городище в Устилузі, якраз в тому місці де нині знаходиться митниця. Друга – вхід у печери Святогірського Зимненського монастиря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показали старі світлини костелу, монастиря капуцинів та церкви святої Трійці в місті Устилуг.Світлини на своїй сторінці у фейсбуці виклав Віктор Літевчук, - пише Район.Історія На фото – костел та монастир ордену Капуцинів. Світлини зроблені у 1920-30 роках.Також в мережу потрапили світлини церкви св. Трійці, яка колись була у місті Устилуг. Фото зроблене штабним фотографом Українських Січових Стрільців Миколою Угрин-Безгрішним у 1916 році.Віктор Літевчук оприлюднив ще дві світлини військового фотографа Миколи Угрин-Безгрішного, видані у 1916 році. Одна листівка з видом на городище в Устилузі, якраз в тому місці де нині знаходиться митниця. Друга – вхід у печери Святогірського Зимненського монастиря.

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