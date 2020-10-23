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Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга

Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга
Показали старі світлини костелу, монастиря капуцинів та церкви святої Трійці в місті Устилуг.

Світлини на своїй сторінці у фейсбуці виклав Віктор Літевчук, - пише Район.Історія.

На фото – костел та монастир ордену Капуцинів. Світлини зроблені у 1920-30 роках.
Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга
Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга

Також в мережу потрапили світлини церкви св. Трійці, яка колись була у місті Устилуг. Фото зроблене штабним фотографом Українських Січових Стрільців Миколою Угрин-Безгрішним у 1916 році.
Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга

Віктор Літевчук оприлюднив ще дві світлини військового фотографа Миколи Угрин-Безгрішного, видані у 1916 році. Одна листівка з видом на городище в Устилузі, якраз в тому місці де нині знаходиться митниця. Друга – вхід у печери Святогірського Зимненського монастиря.

Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга
Опублікували раритетні фото архітектурних пам'яток Устилуга

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Теги: святині, пам'ятки, Устилуг
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