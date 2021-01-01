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Пандемія закінчиться за три тижні, якщо всі носитимуть маски — Ляшко

Пандемія закінчиться за три тижні, якщо всі носитимуть маски — Ляшко
Якби все населення Землі три тижні постійно ходило в масках, це б дозволило подолати пандемію COVID-19.

Про це з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювання в США (CDC) заявив заступник міністра охорони здоров’я України і головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

«Є дослідження CDC. Вони сказали, що якби всі люди протягом трьох тижнів носили маски, не знімаючи, коронавірусна хвороба була б подолана. Не знімайте маски, носіть, і ми пройдемо епідемію», – сказав Ляшко.

Ляшко закликав усіх дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема, дезінфікувати руки і уникати скупчення людей, а також – зробити щеплення, і не тільки проти COVID-19.


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Теги: Ляшко, вакцинація.маски
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