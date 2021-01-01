Коронавірус в Україні: повідомили кількість хворих, виявлених за останню добу
Сьогодні, 08:50
11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 13 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 334 особи;
летальних випадків – 457;
одужало – 14 019 осіб;
здійснили тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).
Вперше за майже два місяці кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість хворих.
Добовий показник захворюваності COVID-19 залишається на високому рівні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 872 785 осіб;
одужало – 1 430 234 особи;
летальних випадків – 37 758;
провели ПЛР-тестувань – 8 716 400.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській
(795) областях.
Вакцинація в Україні:
10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні.
388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.
Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.
Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 13 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 334 особи;
летальних випадків – 457;
одужало – 14 019 осіб;
здійснили тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).
Вперше за майже два місяці кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість хворих.
Добовий показник захворюваності COVID-19 залишається на високому рівні.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 872 785 осіб;
одужало – 1 430 234 особи;
летальних випадків – 37 758;
провели ПЛР-тестувань – 8 716 400.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській
(795) областях.
Вакцинація в Україні:
10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні.
388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.
Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.
Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;
Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;
Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;
Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;
Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;
Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;
Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;
Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;
Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;
Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;
Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;
Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;
Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;
Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;
Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;
Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;
Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;
Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;
Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;
Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;
Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;
Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;
Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;
Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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