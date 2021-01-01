Коронавірус в Україні: повідомили кількість хворих, виявлених за останню добу

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 13 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 334 особи;летальних випадків – 457;одужало – 14 019 осіб;здійснили тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).Вперше за майже два місяці кількість тих, хто одужав за добу, перевищила кількість хворих.Добовий показник захворюваності COVID-19 залишається на високому рівні.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 872 785 осіб;одужало – 1 430 234 особи;летальних випадків – 37 758;провели ПЛР-тестувань – 8 716 400.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській(795) областях.Вакцинація в Україні:10 135 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 квітня 2021 року в Україні.388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.Щеплення проводилось 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами щеплення.Станом на 12 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 446 213 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 503 випадки/ 1 500 щеплень;Вінницька область – 342 випадки/ 70 щеплень;Волинська область – 329 випадків/ 170 щеплень;Дніпропетровська область – 706 випадків/ 850 щеплень;Донецька область – 548 випадків/ 480 щеплень;Житомирська область – 188 випадків/ 510 щеплень;Закарпатська – 151 випадок/ 190 щеплень;Запорізька область – 577 випадків/ 520 щеплень;Івано-Франківська область – 63 випадки/ 435 щеплень;Київська область – 818 випадків/ 290 щеплень;Кіровоградська область – 84 випадки/ 210 щеплень;Луганська область – 252 випадки/ 260 щеплень;Львівська область – 838 випадків/ 1 510 щеплень;Миколаївська область – 355 випадків/ 350 щеплень;Одеська область – 795 випадків/ 430 щеплень;Полтавська область – 794 випадки/ 320 щеплень;Рівненська область – 422 випадки/ 440 щеплень;Сумська область – 179 випадків/ 250 щеплень;Тернопільська область – 365 випадків/ 360 щеплень;Харківська область – 904 випадки/ 200 щеплень;Херсонська область – 88 випадків/ 210 щеплень;Хмельницька область – 382 випадки/ 220 щеплень;Черкаська область – 673 випадки/ 0 щеплень;Чернівецька область – 235 випадків/ 260 щеплень;Чернігівська область – 89 випадків/ 100 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.