Луцькі виші потрапили до ТОП-200 навчальних закладів





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Відтак, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 25 місце серед майже 200 закладів вищої освіти України за показниками бази Scopus, а Луцький національний технічний університет посів 101 позицію.



За рік науковці ВНУ імені Лесі Українки зробили 975 публікацій, 7082 цитувань і за індексом Гірша у 2021 році набрали 32 балів. У науковців ЛНТУ 561 публікація, 1058 цитувань та 13 балів за індексом Гірша.

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