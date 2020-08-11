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Луцькі виші потрапили до ТОП-200 навчальних закладів

Луцькі виші потрапили до ТОП-200 навчальних закладів
Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет потрапили до рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Про це йдеться на сайті Освіта UA.

Відтак, Волинський національний університет імені Лесі Українки зайняв 25 місце серед майже 200 закладів вищої освіти України за показниками бази Scopus, а Луцький національний технічний університет посів 101 позицію.

За рік науковці ВНУ імені Лесі Українки зробили 975 публікацій, 7082 цитувань і за індексом Гірша у 2021 році набрали 32 балів. У науковців ЛНТУ 561 публікація, 1058 цитувань та 13 балів за індексом Гірша.

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Теги: ВНУ, ЛНТУ, рейтинг
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