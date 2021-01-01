Київ послаблює карантин: які заборони відсьогодні знято









Карантин у Києві: що відкриється та запрацює з 1 травня



Днями міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень у Києві. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, своєю чергою, скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у столиці. Таким чином, з опівночі 1 травня в місті діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для "помаранчевої" зони карантину.



Столичний громадський транспорт

У Києві з 1 травня скасовують спецперепустки на проїзд у громадському транспорті. Відповідно, наземний громадський транспорт та метро курсуватиме у звичайному режимі.

Звісно ж, користуючись громадським транспортом, громадяни повинні дотримуватися всіх визначених протиепідемічних норм та правил. Йдеться насамперед про обов’язкове носіння масок та дотримання соціальної дистанції.



ТРЦ, магазини, ринки та ярмарки

Столичні установи торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки та ярмарки відновлюють роботу з сьогоднішньої суботи. Натомість власники цих закладів повинні працювати тільки з дотриманням усіх норм безпеки.



Ресторани, кафе та бари

Відсьогодні у столиці відчиняються заклади громадського харчування. Раніше, як відомо, вони могли працювати лише на виніс та доставку.

Кафе, ресторани та бари запрацюють відповідно до умов "помаранчевої" зони карантину. Тобто працюватимуть з 07:00 до 24:00 з обов’язковим дотриманням гігієнічних та протиепідемічних заходів.



Спортзали та фітнес-центри

Спортивні зали та фітнес-центри відновлять роботу згідно із правилами, передбаченими для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки.



Школи та дитсадочки

З середи, 5 травня, Київ відновлює навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної освіти та у вищих навчальних закладах.

Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.



Центри надання адмінпослуг

Після травневих свят та Великодня столичні центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу. Так, починаючи з 5 травня вони прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.



Які заборони продовжать діяти в Києві

У столиці продовжать діяти обмежувальні заходи, що відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Зокрема, все ще під забороною:

• перебування в транспорті, громадських будинках і спорудах без надітих захисних масок;

• перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

• самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;

• проведення масових заходів за участю більш ніж однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50% місць;

• робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50% місць;

• перевезення у транспорті пасажирів більш ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;

• • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;

• • робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень із собою;

• • розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менш як 2 м між столами та більш ніж 4 осіб за столом;

• • обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;

• • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

• • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;

• • проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;

• • діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більш ніж 1 особа на 10 кв. м, басейнів – якщо більш як 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;

• • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 1 травня, Київ послаблює карантинні обмеження. Майже місяць у столиці діяв жорсткий карантин через погіршення епідеміологічної ситуації, пов’язаної із поширенням коронавірусу. УНІАН повідомляє, що вже відкриється, а також про заборони, що продовжать діяти в Києві.Днями міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про послаблення карантинних обмежень у Києві. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, своєю чергою, скасувала "червоний" рівень епідемічної небезпеки у столиці. Таким чином, з опівночі 1 травня в місті діятимуть обмежувальні заходи, передбачені для "помаранчевої" зони карантину.У Києві з 1 травня скасовують спецперепустки на проїзд у громадському транспорті. Відповідно, наземний громадський транспорт та метро курсуватиме у звичайному режимі.Звісно ж, користуючись громадським транспортом, громадяни повинні дотримуватися всіх визначених протиепідемічних норм та правил. Йдеться насамперед про обов’язкове носіння масок та дотримання соціальної дистанції.Столичні установи торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки та ярмарки відновлюють роботу з сьогоднішньої суботи. Натомість власники цих закладів повинні працювати тільки з дотриманням усіх норм безпеки.Відсьогодні у столиці відчиняються заклади громадського харчування. Раніше, як відомо, вони могли працювати лише на виніс та доставку.Кафе, ресторани та бари запрацюють відповідно до умов "помаранчевої" зони карантину. Тобто працюватимуть з 07:00 до 24:00 з обов’язковим дотриманням гігієнічних та протиепідемічних заходів.Спортивні зали та фітнес-центри відновлять роботу згідно із правилами, передбаченими для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки.З середи, 5 травня, Київ відновлює навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної освіти та у вищих навчальних закладах.Окрім того, у столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік.Після травневих свят та Великодня столичні центри надання адміністративних послуг відновлюють роботу. Так, починаючи з 5 травня вони прийматимуть відвідувачів за попереднім записом через електронні сервіси.У столиці продовжать діяти обмежувальні заходи, що відповідають "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Зокрема, все ще під забороною:• перебування в транспорті, громадських будинках і спорудах без надітих захисних масок;• перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;• самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;• проведення масових заходів за участю більш ніж однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50% місць;• робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50% місць;• перевезення у транспорті пасажирів більш ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;• • проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;• • робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень із собою;• • розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менш як 2 м між столами та більш ніж 4 осіб за столом;• • обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;• • діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;• • відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;• • проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;• • діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більш ніж 1 особа на 10 кв. м, басейнів – якщо більш як 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;• • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.

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