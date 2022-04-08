Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Як повідомив чоловік, у салоні автомобіля перебуває немовля, яке необхідно швидко доправити до дитячої лікарні.



Патрульні зустріли автомобіль на вулиці Рівненській та оперативно супроводили автівку вулицями обласного центру до медичного закладу.



Згодом водій щиро подякував патрульним за надану допомогу.







Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На днях, близько 17-ї години, патрульні отримали повідомлення від заявника про те, що він рухається зі Струмівки до Луцька автомобілем Volkswagen Touran і потребує супроводу патрульних.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Як повідомив чоловік, у салоні автомобіля перебуває немовля, яке необхідно швидко доправити до дитячої лікарні.Патрульні зустріли автомобіль на вулиці Рівненській та оперативно супроводили автівку вулицями обласного центру до медичного закладу.Згодом водій щиро подякував патрульним за надану допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію